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بالفيديو.. الطبيبة التي اكتشفت أوميكرون تتحدث عن أعراضه

منذ 50 دقيقة
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بالفيديو.. الطبيبة التي اكتشفت أوميكرون تتحدث عن أعراضه

وكالات (صدى):
أوضحت الدكتورة Angelique Coetze في مدينة بريتوريا، أن المصابون بمتحور Ómicron المرعب الجديد "يعانون من أعراض غير عادية وفيها أنها لاحظت ظهور عدد من "الأعراض الغريبة" على مرضى بكورونا المستجد، هم 4 أفراد من أسرة واحدة

وأضافت، إن أعراض "كورونا" المعروفة، لم تظهر على أي منهم، وأهمها فقدان حاستي الشم والذوق ، فضلا عن آلام بالعضلات وسعال جاف، مع حكة بالحلق،بينما القليل فقط من عانى من حمى معتدلة.

وأبلغت الدكتورة "المجلس الاستشاري للقاح" في جنوب إفريقيا، ماتوصلت اليه من نتائج فأسرع بدوره وأبلغ السلطات المحلية التي نبهت "منظمة الصحة العالمية" وغيرها، وعليه أشادت الولايات المتحدة أمس السبت بعلماء جنوب إفريقيا "للإبلاغ بسرعة عن المتحور الجديد، ومشاركتها هذه المعلومات مع العالم"

وانتشر "أوميكرون" في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وجمهورية التشيك وبلجيكا وهولندا وبوتسوانا وإسرائيل وهونغ كونغ وأستراليا، ووصفته "الصحة العالمية" بأنه مثير للقلق، وأكثر عدوى من المتغيرات السابقة.

طبيبة
أوميكرون
أعراض أوميكرون

التعليقات

ابو رياض الحربي
ابو رياض الحربي عدد التعليقات : 363
منذ 25 دقيقة
لقد تحدث عن حبيبنا ونبينا محمد صل الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم على محمد في مامعنى الحديث ان اخر الزمن تكثر الأوبئة...وهاهي قد بدأت الله يحمينا ويحمي جميع المسلمين ويرحمنا برحمته...

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية،، مهما فعلت لن تحققها أبد الابدين وانا وانت والزمن طويل
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لا..إن شالله المنتخب طرف فالنهائي
ع. س. ع
الله لا يغير عليكم يا خيخة
ابو رياض الحربي
لقد تحدث عن حبيبنا ونبينا محمد صل الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على محمد في مامعنى الحديث ان اخر الزمن تكثر الأوبئة...وهاهي قد...
تركي
هذا الزعيم وحكامه

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