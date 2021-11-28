بالفيديو.. الطبيبة التي اكتشفت أوميكرون تتحدث عن أعراضه

وكالات (صدى):
أوضحت الدكتورة Angelique Coetze في مدينة بريتوريا، أن المصابون بمتحور Ómicron المرعب الجديد "يعانون من أعراض غير عادية وفيها أنها لاحظت ظهور عدد من "الأعراض الغريبة" على مرضى بكورونا المستجد، هم 4 أفراد من أسرة واحدة
وأضافت، إن أعراض "كورونا" المعروفة، لم تظهر على أي منهم، وأهمها فقدان حاستي الشم والذوق ، فضلا عن آلام بالعضلات وسعال جاف، مع حكة بالحلق،بينما القليل فقط من عانى من حمى معتدلة.
وأبلغت الدكتورة "المجلس الاستشاري للقاح" في جنوب إفريقيا، ماتوصلت اليه من نتائج فأسرع بدوره وأبلغ السلطات المحلية التي نبهت "منظمة الصحة العالمية" وغيرها، وعليه أشادت الولايات المتحدة أمس السبت بعلماء جنوب إفريقيا "للإبلاغ بسرعة عن المتحور الجديد، ومشاركتها هذه المعلومات مع العالم"
وانتشر "أوميكرون" في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وجمهورية التشيك وبلجيكا وهولندا وبوتسوانا وإسرائيل وهونغ كونغ وأستراليا، ووصفته "الصحة العالمية" بأنه مثير للقلق، وأكثر عدوى من المتغيرات السابقة.