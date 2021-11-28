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"الموارد البشرية" تصدر بيانا توضيحيا بشأن تعليق طلبات استقدام العمالة المنزلية الفلبينية

منذ 12 ساعة
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"الموارد البشرية" تصدر بيانا توضيحيا بشأن تعليق طلبات استقدام العمالة المنزلية الفلبينية

الرياض (صدى):
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بيانا توضيحيا بشأن التعليق المؤقت لطلبات استقدام العمالة المنزلية الفلبينية إلى المملكة.

وأكدت أنه إشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام الفلبينية حول التعليق المؤقت لطلبات الاستقدام للعمالة المنزلية الجديدة إلى المملكة، وما أشير إليه بأن السبب يعود إلى خلاف بين عاملات من الجنسية الفلبينية وأحد المواطنين، وعلى ذلك نوضح بأنه تم معالجة الخلاف في وقته وإعادة العمالة بناءً على رغبتها إلى الفلبين بالتنسيق مع سفارة جمهورية الفلبين في الرياض.

وأكدت الوزارة حرصها على كل ما من شأنه ضمان حقوق العاملين بكافة جنسياتهم، كما أنها تعمل وفق القنوات الرسمية مع نظرائها في الفلبين لبحث ما نُشر حول التعليق المؤقت لإرسال العمالة المنزلية.

استقدام
الفلبين
عمالة منزلية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الوسم الرياض

التعليقات

ابو سعود
ابو سعود عدد التعليقات : 762
منذ ساعة
كل شيء وقف وغلاء على الناس والشركات تتاجر بهم ولا فيه رادع

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أحدث التعليقات

محمد العتيببي
ان شاء الله الهلال يجيب مع الصفقات الثلاثة كأس العالم للأندية طموحنا عنان السماء وانت يا وليد أفضل إعلامي عربي 💙💙💙
محمد العتيببي
ان شاء الله الهلال يجيب مع الصفقات الثلاثة كأس العالم للأندية طموحنا عنان السماء وانت يا وليد أفضل إعلامي عربي 💙💙💙
ابو سعود
وش يبغى ذا ؟
متيم العميد
صحيح ياشباب انهم بيسمون ملعب أستاذ جدة بأسم حمدان الشمراني
متيم العميد
صحيح بيسمون ملعب أستاذ جدة بأسم حمدان الشمراني

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