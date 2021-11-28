الذايدي: لقاءات الهلال القادمة ستكون صعبة لهذا السبب

ماجد محمد (صدى):
علق الناقد محمد الذايدي على مواجهة الهلال وأبها التي انتهت اليوم بنتيجة "١_١",مؤكدا أن لقاءات الهلال القادمة ستكون صعبة
وقال الذايدي "تمنيت ان يبدا الهلال المباراة بتغيير على الأقل 5 لاعبين عن تشكيلة النهائي,كاريليو كويلار صالح الحمدان البليهي فييتوا الجوير اليامي اسماء تملك الحلول والإضافة ومرتاحة بدنيا وتبحث عن اثبات الذات
وأضاف "كل اللقاءات القادمة ستكون صعبة على الهلال فالجميع يبحث عن تسجيل موقف امام كبير القارة"
يذكر أن التعادل الإيجابي حسم مواجهة الهلال وأبها بنتيجة ( 1-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.