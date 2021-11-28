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بالفيديو.. استشارية تحذر من "هرمون" قد يؤدي إلى نمو الأورام

منذ يوم
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بالفيديو.. استشارية تحذر من "هرمون" قد يؤدي إلى نمو الأورام

أميرة خالد (صدى):
قالت استشارية غدد صماء وسكري، صفية الشربيني، إن مادة هرمون النمو الذي يستخدمه الرياضيين له خطورة كبيرة في هذه الحالات، ويعتبر من الأدوية المحظورة وقد يؤدي إلى نمو الأورام.

وأضافت أن هرمون النمو مهم جدا لنمو الطفل خاصة فيما يتعلق بطوله، كما أنه مهم في بناء العضلات وتوزيع الدهون بالجسم، وذلك بحسب ما ذكرته خلال استضافتها في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية".

وأشارت إلى أن هرمون النمو يحتاجه الإنسان طول عمره إلا أن ذلك يكون بمستويات حيث يكون الطفل بحاجة أكبر لهذا النمو مقارنة بكبار السن.

وبينت أضرار هرمون النمو، ومنها تجمع السوائل وارتفاع ضغط الدم، وقد يؤدي الأورام، أو هبوط في القلب

ونوهت بأن الغدة النخامية هي المسئولة عن إفراز هرمون النمو وهو لا يتوقف لكن يقل مع تقدم العمر وهذه آلية عمله بالجسم.

الطفل
الأورام
هرمون
ارتفاع ضغط الدم
الهرمون
الغدة النخامية

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83845
منذ 55 دقيقة
الله المستعان

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