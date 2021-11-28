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تفاصيل جديدة بشأن طلاق مصطفى فهمي وفاتن موسى 

منذ 12 ساعة
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تفاصيل جديدة بشأن طلاق مصطفى فهمي وفاتن موسى 

القاهرة (صدى):
كشفت محامية الفنان المصري مصطفى فهمي، سناء لحظى، عن حقيقة انفصاله عن زوجته السابقة فاتن موسى بسبب الإنجاب.

وقالت سناء لحظي إن فاتن موسى تجاوزت الخمسين من عمرها، موضحة أن مصطفى فهمي وزوجته السابقة كانا متفقين على موضوع عدم الإنجاب.

وأشارت:" هناك خلافا كبيرا وقع بين الطرفين ليلة سفر فاتن موسى إلى لبنان لحضور خطوبة شقيقتها"، موضحة أن هذا الخلاف كان من أهم أسباب الطلاق.

وأوضحت أن زواجهما استمر أربع سنوات فقط، مبينة أنه ستتم محاسبة فاتن موسى بالقانون على اقتحام الشقة الزوجية بمعاونة ما وصفتهم بالبلطجية.

 

 

طلاق
زواج
انفصال
فاتن موسى
مصطفي فهمي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55514
منذ 56 دقيقة
ما خلصتو مشاكلكم

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أحدث التعليقات

???
قال تعالي ( يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ...
???
نرمي كلام اليوم ونطبق بكره
ابو عمار
ما خلصتو مشاكلكم
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههههههههههه ام الطربقه فعلا مزعجه
ابو عمار
كلام ممتاز جدا .. يبدو ان زوج بنت رشوان ضحك عليها وجعلها تقيم عليه قضية حجر بالرغم انه لا يحق لها شرعا فهو ما...

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