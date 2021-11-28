تفاصيل جديدة بشأن طلاق مصطفى فهمي وفاتن موسى 

القاهرة (صدى):
كشفت محامية الفنان المصري مصطفى فهمي، سناء لحظى، عن حقيقة انفصاله عن زوجته السابقة فاتن موسى بسبب الإنجاب.
وقالت سناء لحظي إن فاتن موسى تجاوزت الخمسين من عمرها، موضحة أن مصطفى فهمي وزوجته السابقة كانا متفقين على موضوع عدم الإنجاب.
وأشارت:" هناك خلافا كبيرا وقع بين الطرفين ليلة سفر فاتن موسى إلى لبنان لحضور خطوبة شقيقتها"، موضحة أن هذا الخلاف كان من أهم أسباب الطلاق.
وأوضحت أن زواجهما استمر أربع سنوات فقط، مبينة أنه ستتم محاسبة فاتن موسى بالقانون على اقتحام الشقة الزوجية بمعاونة ما وصفتهم بالبلطجية.