على البليهي عن لقائه بـ"حمدالله": تعلمت في الهلال احترام الآخرين

نواف السالم (صدى):
على البليهي عن لقائه بـ"حمدالله": تعلمت في الهلال احترام الآخري
علق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على البليهي، على لقائه بلاعب نادي النصر السابق، عبدالرزاق حمدالله.
وقال :"التنافس و الشراسة والقتال لاجل الشعار وقت المباراة ؛ صفة لابد ان يتسم بها اللاعب، لكن ما تعلمته في الهلال وبيئته ان لا تؤثر هذه الصفات على احترام الآخرين فهي مجرد كرة قدم "، وذلك بحسب ما كتبه على حسابه بموقع "تويتر".
يذكر أن إدارة نادي النصر أنهت علاقتها التعاقدية مع "حمدالله" قبل عدة أيام، مؤكدة أن فسخ العقد معه تم بأسباب قانونية تحفظ للنادي حقوقه وأمواله.
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