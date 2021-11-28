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على البليهي عن لقائه بـ"حمدالله": تعلمت في الهلال احترام الآخرين

منذ ساعتين
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على البليهي عن لقائه بـ"حمدالله": تعلمت في الهلال احترام الآخرين

نواف السالم (صدى):
على البليهي عن لقائه بـ"حمدالله": تعلمت في الهلال احترام الآخري

علق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على البليهي، على لقائه بلاعب نادي النصر السابق، عبدالرزاق حمدالله.

وقال :"التنافس و الشراسة والقتال لاجل الشعار وقت المباراة ؛ صفة لابد ان يتسم بها اللاعب، لكن ما تعلمته في الهلال وبيئته ان لا تؤثر هذه الصفات على احترام الآخرين فهي مجرد كرة قدم "، وذلك بحسب ما كتبه على حسابه بموقع "تويتر".

يذكر أن إدارة نادي النصر أنهت علاقتها التعاقدية مع "حمدالله" قبل عدة أيام، مؤكدة أن فسخ العقد معه تم بأسباب قانونية تحفظ للنادي حقوقه وأمواله.

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نادي النصر
النصر
الهلال
عبدالرزاق حمدالله
على البليهي

التعليقات

ابومحمد2
ابومحمد2 عدد التعليقات : 209
منذ ساعة
تعلمت في الهلال احترام الآخر!!! ،، ماهذا الكلام ؟؟ صدق العلم عز ويرفع بيوتاً لا عماد لها

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أحدث التعليقات

عابد
يناسبك ترا آسيا اول ماهي نفس الحين اذا تكلم في موضوع صح جبتم موضوع آسيا
عابد
يناسبك ترا آسيا اول ماهي نفس الحين اذا تكلم في موضوع صح جبتم موضوع آسيا
ط 🍹🍹🍹
هذا حال الكثير من الناس في هذا الوقت الراهن للأسف اول مايوصلون ويكبرون يتنكرون لصاحب الفضل عليهم فيماهم فيه
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
رااايق
بالتوفيق يااا الأخضر **

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