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ردة فعل سيدة أعمال بعد حادث متعمد لسيارتها
منذ 13 ساعة
2941
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 55507
منذ ساعة
يبدو انها عراقيه وان كان الحادث في العراق الله يخلف عليها لن يعثرو على المجرم وخصوصا اذا كان تابع لاحد المنظمات الارهابيه
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