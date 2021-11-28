قرار جديد بشأن شطب محمد رمضان من المهن التمثيلية 

القاهرة (صدى):
رفضت محكمة مصرية، دعوى تطالب بإصدار حكم بشطب الفنان المصري محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية نهائيا ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل وعدم منحه أي تصاريح لمزاولتها.
ونصت الدعوى المقدمة ضد الفنان المصري محمد رمضان :"انتشات فيديوهات لبعض الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يقلدون أعمال محمد رمضان الفنية، التي افتقدت أبسط المعايير المهنية والفنية لتقديمها مثالًا مشوهًا للشباب المصري".
كما طالبت الدعوى، بإصدار حكم مستعجل بشطب محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية نهائيًا، ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل.