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بالفيديو.. المعيوف: توقيت اللعب عصراً اختلف علينا

منذ 19 ساعة
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بالفيديو.. المعيوف: توقيت اللعب عصراً اختلف علينا

طلال الغامدي (صدى):
علق لاعب نادي الهلال، عبدالله المعيوف، على المباراة التي خاضها فريقه اليوم أمام أبها والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وقال أن فريقه كان يضغط على الفريق الآخر إلا أن بعض الفرص ضاعت منهم لكن القادم سيكون أفضل، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة SSC.

ولفت إلى أن فرحتهم بدوري أبطال آسيا كانت لمدة يومين، وبعدها بدأ تركيزهم في المباريات التي خاضوها اليوم، مضيفا أن الفرحة باللقب لا تحتاج أن يفرحوا بها طوال الموسم.

وأكد أن الوضع في مباراة اليوم كان مختلف عما اعتدوا عليه خاصة توقيت اللعب عصراً ، بينما اعتاد الفريق على اللعب في الليل.

الجدير بالذكر أن الهلال تعادل أمام أبها بنتيجة بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال
أبها
دوري المحترفين
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 857
منذ 27 دقيقة
ماتلمون حبايبي تغير وقت وارتفاع المنطقه وتوكم مرهقين من اسيا وسفر بالتوفيق في المباريات القادمه باذن الله تعالى

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله
غييييوووورررر
اللهم من أراد الإنتقاص من دينك أو كتابك أو سنة نبيك فاشغله بنفسه واجعله عبرة لغيره
سامي الراقي
ياعمي قوم بس ....مدرب راكن الأحمد ومعتز ويلعب بخبراني وهندي في كل المباريات تشكيله وحده ولا يغير الا في آخر ١٠ دقايق ويشوف السومه...
ابو ياسر
انت يا زوال ما تستحي باقي تقول عالمي مافيه الان عالمي في السعودية غير الزعيم
الساعة
بس والله تعبتو حالكم بكتابة الخبر

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