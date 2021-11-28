بالفيديو.. المعيوف: توقيت اللعب عصراً اختلف علينا

طلال الغامدي (صدى):
علق لاعب نادي الهلال، عبدالله المعيوف، على المباراة التي خاضها فريقه اليوم أمام أبها والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.
وقال أن فريقه كان يضغط على الفريق الآخر إلا أن بعض الفرص ضاعت منهم لكن القادم سيكون أفضل، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة SSC.
ولفت إلى أن فرحتهم بدوري أبطال آسيا كانت لمدة يومين، وبعدها بدأ تركيزهم في المباريات التي خاضوها اليوم، مضيفا أن الفرحة باللقب لا تحتاج أن يفرحوا بها طوال الموسم.
وأكد أن الوضع في مباراة اليوم كان مختلف عما اعتدوا عليه خاصة توقيت اللعب عصراً ، بينما اعتاد الفريق على اللعب في الليل.
الجدير بالذكر أن الهلال تعادل أمام أبها بنتيجة بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.