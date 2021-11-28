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جمال عارف: "الخضير احتسب ضربة جزاء للهلال من وحي الخيال"

منذ ساعة
1757
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جمال عارف: "الخضير احتسب ضربة جزاء للهلال من وحي الخيال"

ماجد محمد (صدى):
علق الناقد الرياضي جمال عارف على ضربة الجزاء الذي احتسبها الحكم ‎تركي الخضير لنادي الهلال خلال مواجهة أبها.

وقال جمال عارف "‏الحكم ‎تركي الخضير احتسب ضربة جزاء للهلال من وحي الخيال ورفع البطاقة الصفراء لحارس أبها "

وأضاف "لولا حكام الفار لكان البلنتي محتسب وعاد وألغى قراره وبطاقة حارس المرمى ومنحها لقوميز في موقف لايحدث الا مع حكامنا ,تخيلوا لولم يكن في المباراة تقنية الفار ماهو موقف واحد من حكام النخبة ؟!!".

يذكر أن التعادل الإيجابي حسم مواجهة الهلال وأبها بنتيجة ( 1-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أبها
جمال عارف
تركي الخضير

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4081
منذ 59 دقيقة
وقول لي كمان ان بطولة آسيا من وحي الخيال والا اسكوبارية وخليفية وكذا.. 😂

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أحدث التعليقات

رااايق
يعني اول مرة تلعبون في ابها **؟!!! قم بس قم ** قال أكسجين قال **!!!!
برنس
والله يازينك ساكت مصدق بآسيا انت ووجهك
Sulitan
ملك الطقاعات
العالمي
رومارينهو عشانه اجنبي عطيته اللي يبي وابن البلد تبي تستغله ادبك يا عمي
العالمي
لا تشتري رخيص يا انمار كلامك ما ياكل عيش ادفع زي الاوادم اللاعب اولا واخيرا بيوقع معك لو دفعت زي اللي دفعو وكذا بيشريك...

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