جمال عارف: "الخضير احتسب ضربة جزاء للهلال من وحي الخيال"

ماجد محمد (صدى):
علق الناقد الرياضي جمال عارف على ضربة الجزاء الذي احتسبها الحكم تركي الخضير لنادي الهلال خلال مواجهة أبها.
وقال جمال عارف "الحكم تركي الخضير احتسب ضربة جزاء للهلال من وحي الخيال ورفع البطاقة الصفراء لحارس أبها "
وأضاف "لولا حكام الفار لكان البلنتي محتسب وعاد وألغى قراره وبطاقة حارس المرمى ومنحها لقوميز في موقف لايحدث الا مع حكامنا ,تخيلوا لولم يكن في المباراة تقنية الفار ماهو موقف واحد من حكام النخبة ؟!!".
يذكر أن التعادل الإيجابي حسم مواجهة الهلال وأبها بنتيجة ( 1-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين