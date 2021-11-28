رسالة قوية من "شذى" لابنة رشوان توفيق بعد قضية الحجر على والدها 

القاهرة (صدى):
وجهت المطربة المصرية شذى، رسالة إلى ابنة الفنان المصري رشوان توفيق، بعد رفع دعوى حجر عليه.
وقالت شذى في رسالتها:"كلام يا ريت يوصل لبنت الفنان القدير المحترم رشوان توفيق.. اللي كنت محظوظة إني اشتغلت معاه في (جواز على ورق سوليفان) بقول الكلام ده لإني بنت باباها ومامتها متوفيين، وحقيقي لو خيّروني ما بين الدنيا كلها وإن بابايا ومامتي يرجعوا مش هختار غيرهم، بس الوقت عمره ما بيرجع".
وأشارت: "إلحقي نفسك وروحي اقعدي تحت رجل باباكي.. لإن جوزك أكيد يتعوض.. والفلوس هتتعوض.. باباكي لو قابل وجه كريم لا قدر الله وبينكوا قطيعة ملايين الدنيا كلها ولا هيكون ليها لازمة ولا هينفع يتعوض".