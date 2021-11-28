نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

رسالة قوية من "شذى" لابنة رشوان توفيق بعد قضية الحجر على والدها 

منذ 15 ساعة
2575
1
رسالة قوية من "شذى" لابنة رشوان توفيق بعد قضية الحجر على والدها 

القاهرة (صدى):
وجهت المطربة المصرية شذى، رسالة إلى ابنة الفنان المصري رشوان توفيق، بعد رفع دعوى حجر عليه.

وقالت شذى في رسالتها:"كلام يا ريت يوصل لبنت الفنان القدير المحترم رشوان توفيق.. اللي كنت محظوظة إني اشتغلت معاه في (جواز على ورق سوليفان)  بقول الكلام ده لإني بنت باباها ومامتها متوفيين، وحقيقي لو خيّروني ما بين الدنيا كلها وإن بابايا ومامتي يرجعوا مش هختار غيرهم، بس الوقت عمره ما بيرجع".

وأشارت: "إلحقي نفسك وروحي اقعدي تحت رجل باباكي.. لإن جوزك أكيد يتعوض.. والفلوس هتتعوض.. باباكي لو قابل وجه كريم لا قدر الله وبينكوا قطيعة ملايين الدنيا كلها ولا هيكون ليها لازمة ولا هينفع يتعوض".

 

جواز
رسالة
حجر
كلام
رشوان توفيق
شذى

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55514
منذ ساعة
كلام ممتاز جدا .. يبدو ان زوج بنت رشوان ضحك عليها وجعلها تقيم عليه قضية حجر بالرغم انه لا يحق لها شرعا فهو ما زال في كمال قواه العقليه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

???
قال تعالي ( يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ...
???
نرمي كلام اليوم ونطبق بكره
ابو عمار
ما خلصتو مشاكلكم
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههههههههههه ام الطربقه فعلا مزعجه
ابو عمار
كلام ممتاز جدا .. يبدو ان زوج بنت رشوان ضحك عليها وجعلها تقيم عليه قضية حجر بالرغم انه لا يحق لها شرعا فهو ما...

أخر الأخبار

الكشف عن مراحل اعتماد مراكز فحص العمالة الوافدة طبيا قبل الوصول للمملكة
الكشف عن مراحل اعتماد مراكز فحص العمالة الوافدة طبيا قبل الوصول للمملكة
منذ 29 دقيقة 1312
8 خرافات متداولة حول لقاح الإنفلونزا الموسمية
8 خرافات متداولة حول لقاح الإنفلونزا الموسمية
منذ 34 دقيقة 1364
دنيا سمير تعلق على أزمة رشوان توفيق: " ماما في عز مرضها طلبت الدعاء منه"
دنيا سمير تعلق على أزمة رشوان توفيق: " ماما في عز مرضها طلبت الدعاء منه"
منذ 39 دقيقة 529
بالفيديو.. "الذايدي" يطالب إدارة النصر بمعاقبة تاليسكا
بالفيديو.. "الذايدي" يطالب إدارة النصر بمعاقبة تاليسكا
منذ 43 دقيقة 1625
ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من المتحور أوميكرون
ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من المتحور أوميكرون
منذ 48 دقيقة 1417
بالفيديو.. "الصرامي" : كأس العالم للأندية أصبح "بطولة عربية"
بالفيديو.. "الصرامي" : كأس العالم للأندية أصبح "بطولة عربية"
منذ 54 دقيقة 1527
مسيرة الوفد السعودي خلال دورة الألعاب الأولمبية عام 1976
مسيرة الوفد السعودي خلال دورة الألعاب الأولمبية عام 1976
منذ ساعة 192
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ ساعة 1236
ضبط زوجين هربا من الحجر الصحي
ضبط زوجين هربا من الحجر الصحي
منذ ساعة 524
أسعار الذهب اليوم الأثنين
أسعار الذهب اليوم الأثنين
منذ ساعة 1238