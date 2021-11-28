جسر الملك فهد: لا يمنع أحد من المغادرة أن تعذر دفع المخالفات المرورية

الرياض (صدى):
قالت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أنه لن يتم منع المسافر من المغادرة في حال وجود مخالفات على مركبته؛ وتعذر دفعها لأي سبب.
وأوضحت المؤسسة، إنه وفقاً لتصريح مدير الإدارة العامة للمرور بمملكة البحرين؛ فإنه في حال وجود مخالفات مسجلة على المركبة يتم إبلاغ السائق بعددها ولن يتم منعه من المغادرة إن تعذر الدفع لأي سبب، ويمكن دفعها لاحقاً.
وفي وقت سابق، أوضح مدير الإدارة العامة للمرور بالبحرين العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة أنه في إطار الحرص على إجراء المعاملات وتقديم الخدمات المرورية بشكل سلس، تتم معاملة قادة مركبات دول مجلس التعاون، وفق مقتضيات السلامة المرورية، وتطبيق مواد قانون المرور، بما يضمن سهولة الحركة المرورية في الدخول والخروج عبر جسر الملك فهد.
وأضاف أنه في حال وجود مخالفات مسجلة على المركبة، يتم إبلاغ السائق بعددها وقيمتها وهو ما يعد إشعاراً مسبقاً، مع التأكيد على أنه لا يتم منعه من المغادرة، إن تعذر عن الدفع لأي سبب كان، بحيث يمكن دفعها في وقت لاحق