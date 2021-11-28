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جسر الملك فهد: لا يمنع أحد من المغادرة أن تعذر دفع المخالفات المرورية

منذ 5 ساعات
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جسر الملك فهد: لا يمنع أحد من المغادرة أن تعذر دفع المخالفات المرورية

الرياض (صدى):
قالت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أنه لن يتم منع المسافر من المغادرة في حال وجود مخالفات على مركبته؛ وتعذر دفعها لأي سبب.

وأوضحت المؤسسة، إنه وفقاً لتصريح مدير الإدارة العامة للمرور بمملكة البحرين؛ فإنه في حال وجود مخالفات مسجلة على المركبة يتم إبلاغ السائق بعددها ولن يتم منعه من المغادرة إن تعذر الدفع لأي سبب، ويمكن دفعها لاحقاً.

وفي وقت سابق، أوضح مدير الإدارة العامة للمرور بالبحرين العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة أنه في إطار الحرص على إجراء المعاملات وتقديم الخدمات المرورية بشكل سلس، تتم معاملة قادة مركبات دول مجلس التعاون، وفق مقتضيات السلامة المرورية، وتطبيق مواد قانون المرور، بما يضمن سهولة الحركة المرورية في الدخول والخروج عبر جسر الملك فهد.

وأضاف أنه في حال وجود مخالفات مسجلة على المركبة، يتم إبلاغ السائق بعددها وقيمتها وهو ما يعد إشعاراً مسبقاً، مع التأكيد على أنه لا يتم منعه من المغادرة، إن تعذر عن الدفع لأي سبب كان، بحيث يمكن دفعها في وقت لاحق

جسر الملك فهد
المخالفات المرورية
الحركة المرورية

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 663
منذ ساعة
ياليت ما يسمحون لأحد من الشباب بعبور الجسر وعليه
مخالفة لو حتى 1000 ريال
على اساس يلتزمون و لا يكون فيه مخالفات

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أحدث التعليقات

عابد
يناسبك ترا آسيا اول ماهي نفس الحين اذا تكلم في موضوع صح جبتم موضوع آسيا
عابد
يناسبك ترا آسيا اول ماهي نفس الحين اذا تكلم في موضوع صح جبتم موضوع آسيا
ط 🍹🍹🍹
هذا حال الكثير من الناس في هذا الوقت الراهن للأسف اول مايوصلون ويكبرون يتنكرون لصاحب الفضل عليهم فيماهم فيه
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
رااايق
بالتوفيق يااا الأخضر **

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