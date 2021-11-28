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تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة آليًا دون رسوم

منذ 6 ساعات
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تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة آليًا دون رسوم

الرياض (صدى):
إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 28 / 6 / 1443هـ الموافق 31 / 1 / 2022م.

ويأتي هذا التمديد الذي أصدره معالي وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين - بإذن الله - وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

كما أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات المملكة في الخارج، وذلك على النحو التالي:

أولاً: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين ممن هم خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 28 / 6 / 1443هـ الموافق 31 / 1 / 2022م، باستثناء الذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها.

ثانيًا: تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة من قبل وزارة الخارجية للزائرين ممن هم خارج المملكة، من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 28 / 6 / 1443هـ الموافق 31 / 1 / 2022م.

خادم الحرمين الشريفين
وزير المالية
رسوم
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
تأشيرات الخروج

التعليقات

صالح
صالح عدد التعليقات : 91
منذ 36 دقيقة
تشوه بصري أم قطاعةطريق⚠ هي السنن ورب الكعبة بالأمس كان فرعون وملإِيه يستنكفون من رؤية موسى عليه السلام وهارون ومن معهم ويصفونهم بالشرذمة القليلون ويصفون موسى تحديداً بالمهين الذي لايكاد يبين حتى كانت عقوبة هذه الكلمة على أهل مصر كلهم فلاتجد مصري اليوم لايلحن حتى بات يعضهم يسأل بعض ويقول (لتغتك في إيه) يعني في أي حرف ... وهاهو ابن سلول اليوم يستحدث وظائف مؤقتة بعقود لمدة شهرين تحت مسمى (مراقب تشوه بصري) وغايته من هذه الوظيفة سلب ممتلكات الناس الخاصة وهذا ضرب من ضروب قطاعة الطريق كان يكفيه أن يقول المتوقفة في المصالح العامة وكان يكفيه أن يفرض عليها مخالفة بقدر ثمن الوقوف بالمواقف العامة للمركبات ولكن جرائه المستكلبة على ظلم الناس وغصب الحقوق وجدوا في قراره الشاذ عن الفطرة والعقل والحس والذوق والسياسة الحكيمة إشباع لنهمة نفوسهم الظالمة الجاهلة من الطغيان والاستبداد ولم يكتفوا بتنفيذ القرار الخاطئ على المراكب في المصالح العامة بل تجاوزوا ذلك وعمدوا لغصب مراكب الناس من أمام بيوتهم فمنذ أن صدر قراره تزامنت معه إعلانات قطاع الطرق الصغار من تجار المراكب التالفة فمن يقول أن آل سلول قبيلة لادولة فهو لايعلم شيئاً عن الدولة والقبيلة فالقبيلة في غزواتها لا تقتطع ركوبة ضعيف أو مستضعف ولكن عصابة ابن سلول لم تكن يوماً دولة ولم تكن يوماً قبيلة ولم تكن يوماً أسرة إنها عصابة من قطاع الطرق وأرباب الجرائم لا أكثر ومن العجيب أن يكون مسمى الوظائف مراقب تشوه بصري ... ومنذ متى عرفت يابن سلول أذواق البصر وأنت تسير بلابصيرة ومنذ متى عرفت التثوه البثري من عدمه وأنت بالأمس القريب تمسح مخاط أنفك بكم ثوبك .. قال ربنا تبارك وتعالى(وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ) فهؤلاء الذين يصف حال ركائبهم زبانيتك بالتشوه البصري هم الذين تقتطع المكوس منهم وهؤلاء هم الذين تقتطع النفط والمعادن من أرضهم هؤلاء هم شعب الجزيرة وقبائله ملاك الأرض قبل أن يقدم جدك قاطع الطريق عليهم والحقوق لاتسقط بالتقادم في شرع الله ...

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أحدث التعليقات

عابد
يناسبك ترا آسيا اول ماهي نفس الحين اذا تكلم في موضوع صح جبتم موضوع آسيا
عابد
يناسبك ترا آسيا اول ماهي نفس الحين اذا تكلم في موضوع صح جبتم موضوع آسيا
ط 🍹🍹🍹
هذا حال الكثير من الناس في هذا الوقت الراهن للأسف اول مايوصلون ويكبرون يتنكرون لصاحب الفضل عليهم فيماهم فيه
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
رااايق
بالتوفيق يااا الأخضر **

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