بالفيديو.. وزير الرياضة: نواصل الترحيب بالعالم من خلال أكبر الفعاليات

نواف السالم (صدى):
أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، اليوم الأحد، عن مسار "رالي داكار السعودية 2022م".
وقال الأمير الفيصل : إننا نواصل الترحيب بالعالم في المملكة من خلال احتضان أكبر الفعاليات العالمية.
وأضاف وزير الرياضة : الأهم من ذلك أننا نركز على خلق مجتمع نابض بالحياة، وإلهام الأجيال الجديدة من شباب المملكة لتحقيق تميز رياضي محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وأشار إلى أن القطاع الرياضي حقق نمواً غير مسبوق، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتابع : لأن لدينا شغف كبير بالرياضة التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030، فقد حلقت طموحاتنا إلى عنان السماء، وأصبحت مساهماً رئيسياً في مسيرتنا الاقتصادية.