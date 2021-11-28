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بالفيديو.. وزير الرياضة: نواصل الترحيب بالعالم من خلال أكبر الفعاليات

منذ 15 ساعة
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بالفيديو.. وزير الرياضة: نواصل الترحيب بالعالم من خلال أكبر الفعاليات

نواف السالم (صدى):
أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، اليوم الأحد، عن مسار "رالي داكار السعودية 2022م".

وقال الأمير الفيصل : إننا نواصل الترحيب بالعالم في المملكة من خلال احتضان أكبر الفعاليات العالمية.

وأضاف وزير الرياضة : الأهم من ذلك أننا نركز على خلق مجتمع نابض بالحياة، وإلهام الأجيال الجديدة من شباب المملكة لتحقيق تميز رياضي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأشار إلى أن القطاع الرياضي حقق نمواً غير مسبوق، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتابع : لأن لدينا شغف كبير بالرياضة التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030، فقد حلقت طموحاتنا إلى عنان السماء، وأصبحت مساهماً رئيسياً في مسيرتنا الاقتصادية.

 

المملكة
رؤية المملكة 2030
الفعاليات
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
وزير الرياضة
وزارة الرياضة
رالي داكار السعودية 2022
رالي داكار

التعليقات

مسافات
مسافات عدد التعليقات : 689
منذ ساعة
سلام واكبار لهذا الأمير الرائع

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أحدث التعليقات

مسافات
والله ان شطبه اقل القليل رجل سفيه ومارسته مخجلة
4everx2
غير صحيح بل مضرة مزيلات العرق لأن هي وظيفتها الأساسية إغلاق مسامات الجلد المسؤولة عن إفراز العرق وهي تسبب أمراض لا حصر لها فيضل...
مسافات
الصرامي احيانا ينصب نفسه محاميا ويدعي انه صاحب قرار ويبدو ان كثيرا من هؤلاء المهرطقين يحتاج ان يقف مع نفسه ويراجع أقواله ففي كثير...
4everx2
اعتزل الغناء افضل لك وأجرك م يضيع ابد وش لك بالغناء مجرد لهو دنيوي وتموت وتحاسب عليك بطاعة والتقرب لله عزوجل
ابو عمار
حسبي الله عليه

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