مرسيدس تكشف عن سيارة كهربائية بالكامل

برلين (صدى):
كشفت شركة مرسيدس بينز الألمانية عن عده صور تشويقية من خلال موقعها الرسمي عن سيارتها الجديدة EQXX، حيث أنها أول سيارة كهربائية رياضية بالكامل من العملاق الألماني.
وتتميز السيارة بقدرتها على قطع مسافة 1000 كيلومتر بشحنة واحده فقط، وستحتوي على بطارية ذكية تكيفية ستختلف قدرة استهلاك البطارية من 1 كيلووات لكل مسافه 100 كيلومتر.
ودَعمت بقدرات أيروديناميكية جديدة وفريدة من نوعها لتقليل وزن السيارة وتحسين مستوى الثبات، وبفضل هذه التحسينات تستطيع قطع مسافات طويلة دون أي مشاكل.
ويذكر أن مرسيدس لم تكشف عن قدرات المحرك الفنية أو سعر السيارة.