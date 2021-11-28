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جابت العيد وهي تسوق
منذ ساعتين
781
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التعليقات
عبدالله
عدد التعليقات : 657
منذ 43 دقيقة
ما وراهن إلا الطعات😂😂
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