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"الدفاع المدني" يحذر من إشعال النار للتدفئة أو الطبخ وترك بقايا الجمر
منذ 5 ساعات
1463
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الرياض (صدى):
حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، من إشعال النار للتدفئة أو الطبخ وترك بقايا الجمر.
وأوضحت المديرية، أن إشعال النار للتدفئة أو الطبخ وترك بقايا الجمر من أسباب حرائق الغابات.
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الدفاع المدني
حرائق الغابات
الطبخ
الجمر
إشعال النار للتدفئة
التعليقات
عندما يغيب المساء
عدد التعليقات : 83815
منذ ساعة
طيب
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أحدث التعليقات
رااايق
يعني اول مرة تلعبون في ابها **؟!!! قم بس قم ** قال أكسجين قال **!!!!
برنس
والله يازينك ساكت مصدق بآسيا انت ووجهك
Sulitan
ملك الطقاعات
العالمي
رومارينهو عشانه اجنبي عطيته اللي يبي وابن البلد تبي تستغله ادبك يا عمي
العالمي
لا تشتري رخيص يا انمار كلامك ما ياكل عيش ادفع زي الاوادم اللاعب اولا واخيرا بيوقع معك لو دفعت زي اللي دفعو وكذا بيشريك...
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