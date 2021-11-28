نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. بعثة الأخضر تصل إلى الدوحة

منذ 9 ساعات
2255
1
بالفيديو.. بعثة الأخضر تصل إلى الدوحة

ماجد محمد (صدى):
وصلت بعثة المنتخب الوطني إلى العاصمة القطرية الدوحة، منذ قليل، وذلك للمشاركة في بطولة كأس العرب.

وفي وقت سابق، أعلن الأخضر عن برنامجه لليوم الأول في قطر؛ حيث يعقد المنتخب اجتماعاً مع اللجنة المنظمة للبطولة في تمام السادسة على أن يعقد أول مران للفريق في تمام التاسعة والنصف وأن تكون أول حصة مفتوحة لوسائل الإعلام لمدة ربع ساعة فقط.

ويقود الأخضر في هذه البطولة مساعد المدير الفني للمنتخب الوطني لورينت بونادي، على أن يكون المدير الفني للمنتخب في كأس العرب فيفا قطر 2021، وسيكون رينارد مشرفاً عاماً على المنتخب الوطني.

 

الدوحة
الأخضر
المنتخب الوطني
بطولة كأس العرب

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10309
منذ 33 دقيقة
بالتوفيق يااا الأخضر **

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عابد
يناسبك ترا آسيا اول ماهي نفس الحين اذا تكلم في موضوع صح جبتم موضوع آسيا
عابد
يناسبك ترا آسيا اول ماهي نفس الحين اذا تكلم في موضوع صح جبتم موضوع آسيا
ط 🍹🍹🍹
هذا حال الكثير من الناس في هذا الوقت الراهن للأسف اول مايوصلون ويكبرون يتنكرون لصاحب الفضل عليهم فيماهم فيه
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
رااايق
بالتوفيق يااا الأخضر **

أخر الأخبار

"الصحة" توضح 9 معلومات هامة عن متحور "أوميكرون"
"الصحة" توضح 9 معلومات هامة عن متحور "أوميكرون"
منذ 7 دقائق 1102
ضبط مواطن عرض مواد مخدرة على مواقع التواصل 
ضبط مواطن عرض مواد مخدرة على مواقع التواصل 
منذ 10 دقائق 1098
حسم موقف هاسي مع الأهلي بعد الهزيمة أمام النصر 
حسم موقف هاسي مع الأهلي بعد الهزيمة أمام النصر 
منذ 18 دقيقة 1243
سعد خضر: زملاء طلعوا من تحت يدي تجاهلوني رغم أنهم مشهورين "فيديو"
سعد خضر: زملاء طلعوا من تحت يدي تجاهلوني رغم أنهم مشهورين "فيديو"
منذ 31 دقيقة 1358
"الموارد البشرية" تصدر بيانا توضيحيا بشأن تعليق طلبات استقدام العمالة المنزلية الفلبينية
"الموارد البشرية" تصدر بيانا توضيحيا بشأن تعليق طلبات استقدام العمالة المنزلية الفلبينية
منذ 37 دقيقة 1203
بالفيديو.. لص يسرق حقيبة من سيارة بطريقة ماكرة
بالفيديو.. لص يسرق حقيبة من سيارة بطريقة ماكرة
منذ 51 دقيقة 404
بالفيديو.. مختص: تطبيقات خلفية الهاتف قد تجمع معلوماتك لبيعها
بالفيديو.. مختص: تطبيقات خلفية الهاتف قد تجمع معلوماتك لبيعها
منذ 53 دقيقة 1178
باريس سان جيرمان يتخطى سانت إتيان بثلاثية 
باريس سان جيرمان يتخطى سانت إتيان بثلاثية 
منذ ساعة 1175
التحالف: مطار صنعاء أصبح قاعدة عسكرية لخبراء الحرس الثوري وحزب الله الإرهابي
التحالف: مطار صنعاء أصبح قاعدة عسكرية لخبراء الحرس الثوري وحزب الله الإرهابي
منذ ساعة 1198
المغرب يعلق الرحلات الجوية القادمة إليه
المغرب يعلق الرحلات الجوية القادمة إليه
منذ ساعة 1284