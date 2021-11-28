بالفيديو.. بعثة الأخضر تصل إلى الدوحة

ماجد محمد (صدى):
وصلت بعثة المنتخب الوطني إلى العاصمة القطرية الدوحة، منذ قليل، وذلك للمشاركة في بطولة كأس العرب.
وفي وقت سابق، أعلن الأخضر عن برنامجه لليوم الأول في قطر؛ حيث يعقد المنتخب اجتماعاً مع اللجنة المنظمة للبطولة في تمام السادسة على أن يعقد أول مران للفريق في تمام التاسعة والنصف وأن تكون أول حصة مفتوحة لوسائل الإعلام لمدة ربع ساعة فقط.
ويقود الأخضر في هذه البطولة مساعد المدير الفني للمنتخب الوطني لورينت بونادي، على أن يكون المدير الفني للمنتخب في كأس العرب فيفا قطر 2021، وسيكون رينارد مشرفاً عاماً على المنتخب الوطني.