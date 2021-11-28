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بالفيديو.. نضال الأحمدية توضح أدلة انفصال شيرين وحسام حبيب

منذ 3 أيام
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بالفيديو.. نضال الأحمدية توضح أدلة انفصال شيرين وحسام حبيب

بيروت (صدى):
ظهرت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية خلال "بث مباشر" لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"؛ للحديث عن تسريبها خبر طلاق الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وزوجها حسام حبيب.

وأكدت "نضال" في حديثها أنها لا تملك أي وثائق بين يديها يؤكد خبر انفصال الثنائي إلا أن استنجاتها لا تخطئ وأن الأيام ستبت انفصالهما كما أعلنت هى.

وأضافت "الأحمدية" خلال البث المباشر: "الأمر الذي أكد لي طلاقهما هو حسام حبيب الذي عدل موقفه معي .. وحذف عن صفحته كل الفيديوهات التي هاجمني بها بسبب نشري للتسجيل الصوتي لوالده".

كما أشارت نضال الأحمدية لأغنية "شيرين" الجديدة "ملكش مكان" التي كانت من المفترض أن يتضمنها ألبوم "شيرين" الجديد إلا أنه جرى تسريبها.

وأوضحت "الأحمدية" أن شيرين عبدالوهاب تحكي في هذه الأغنية معاناتها مع زوجها ومعاملته السيئة لها، مشيرة لضرورة دعم "شيرين" خلال الفترة المقبلة بعد انفصالها عنه.

وكانت الإعلامية اللبنانية قد أعلنت عن خبر انفصال الثنائي عبر صفحتها الرسمية على "تويتر" دون رد أي من الطرفين على الأخبار الذي تم تسريبها.

تويتر
شيرين عبدالوهاب
حسام حبيب
طلاق شيرين وحسام
انفصال شيرين عبدالوهاب

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55598
منذ 27 دقيقة
لكن المحامي لهم ينفي حادثة الطلاق

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
لو كان يلعب بالمغرب ... كان عقده مليون سنتيم شهريا.. اي غمستلاف ريال.. ولاكنها الدلاخة اعيت من يداويها
ابو عمار
طيب
🚴‍♀️
مع اطلالة الصباح... ومع صياح الديسس وبقبقة الدقاق🐓🐓🐓... نقول اصبحنا بفضل من الله... وحكمة هذا الصباح... لا تسأل الناس.. و اسأل رب الناس..
ابو عمار
هههههههههههههههههههههههه يبدو ان المحامي ما عنده شغل
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله

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