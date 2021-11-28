"النمر" يكشف الآثار الجانبية لكثرة الأدوية للمريض الواحد

أميرة خالد (صدى):
كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، اليوم الأحد، الآثار الجانبية لكثرة الأدوية للمريض الواحد.
وأوضح الدكتور خالد النمر، أن كثرة الأدوية للمريض الواحد مشكلة متعددة الجوانب فهي: تزيد حدوث الأعراض الجانبية، تزيد تفاعل الدواء مع الأدوية الأخرى، تقلل نسبة التزام المريض بأدويته، تزيد نسبة الخطأ في صرف العلاج وترتيبه.
ووجه "النمر" رسالة للأطباء، قائلًا: "حاول قدر الإمكان أن تبتعد عن "كثرة الأدوية polypharmacy " لمريض واحد حيث أن هذا سلوك يدفع بعض المرضى للهروب من الأطباء إلى الأعشاب والعطارين فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار" .
وأشار إلى أن كثرة العلاجات الموصوفة لأي مريض قلب من عدة تخصصات أخرى قد يكون سببه بالفعل هو ضعف التواصل والتنسيق بين الأطباء في التخصصات المختلفة، وعدم وجود طبيب أسرة متمكن ينسق بين هذه التخصصات ومُلِم بحالة المريض.