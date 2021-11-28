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بالفيديو.. "الذايدي" يعلق على تصريح "تاليسكا": "مسلسل جديد"

منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. "الذايدي" يعلق على تصريح "تاليسكا": "مسلسل جديد"

ماجد محمد (صدى):
علق الناقد الرياضي محمد الذايدي على تصريح أندرسون تاليسكا مهاجم النصر عقب الفوز على الأهلي مساء الجمعة والذي أثار جدلًا واسعًا.

وطالب الذايدي إدارة النادي الأهلي بعقاب اللاعب، قائلًا : "يسلم عليكم ويقولكم وقفلوا فمكم".

وأضاف الذايدي : موعودين بالمتعة مع مسلسل جديد ومثير ورحلة جديدة من الخروج عن النص مع نجم جديد، من يد نشيط ليد نشيط ويا قلب لا تحزن، انا متعاطف جدا معهم وحزين على حالهم"

وكان اللاعب قد قال خلال التصريحات: "النصر لا يعاني من أي مشاكل، وما هو متداول حول هذا الأمر هو أحاديث إعلامية غير صحيحة".

ووجه النجم البرازيلي رسالة إلى الإعلام، قائلًا: "يجب على الجميع الآن أن يغلق فقمه، والإعلام يسبب لنا مشاكل في الفريق".

 

 

النصر
الأهلي
الذايدي
مهاجم النصر
تاليسكا

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 844
منذ ساعة
هذي ثقافتهم وعقولهم العقيمه الحمد لله على نعمة الهلال
زائر
زائر عدد التعليقات : 14
منذ ساعة
يعنيكم انتم يالذايدي وجميع اعلام الطواقي وش دخل الاهلي والا انتم ماتقدرون عليه تبغون الاهلي يتدخل بدالكم
وبعدين ماقال شي غلط بس النصراشغل عقولكم
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
علي الغامدي ورد وشوك الهلال عدد التعليقات : 321
منذ 14 دقيقة
ثراث التخلف موجود من كابر لكابر منذ تأسييس هذا النادي ثقافة البربره والضجيج من لاعبين واعلام ام زكي وابو خرقه لللاعبين الذين ورثوهم الهياط والذ يتسيده الصرامي فريق يتسد اسيا يالرزعامة ورقع رايت وعلم السعوديه بالمحافل الدولية والفخروفريق يتسيد الساحة بأس الثرثرة والضيجيج ياقلب لاتخزن

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أحدث التعليقات

علي الغامدي ورد وشوك الهلال
عادي عادي حيلهم بينهم الله يقويكم ويزيدكم ثرثره اذا نطق ابو خرقة فاسمعوا له لاجديد اعلامي هذا الفريق بطل اسيا بالضجيج وانا ارشح الصرامي...
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
ثراث التخلف موجود من كابر لكابر منذ تأسييس هذا النادي ثقافة البربره والضجيج من لاعبين واعلام ام زكي وابو خرقه لللاعبين الذين ورثوهم الهياط...
الله يكن باللعون والله اكبر المصائب
مع احترامي له لو قسم بالعدل للجميع وطبعا هذا يشكر علية ماكان احد تجرا واشتكي واللع اعلم وبيري ذمتي من قول الحق
الراقي
انا اتوقع المنتخب يأكل هزايم بالاربعة والخمسة وتصير خسائربجلاجل الله يستر ويتشمتوا فينا كل المنتخبات العربية...
بلسم الروح
ان لله وان اليه راجعون .

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