بالفيديو.. "الذايدي" يعلق على تصريح "تاليسكا": "مسلسل جديد"

ماجد محمد (صدى):
علق الناقد الرياضي محمد الذايدي على تصريح أندرسون تاليسكا مهاجم النصر عقب الفوز على الأهلي مساء الجمعة والذي أثار جدلًا واسعًا.
وطالب الذايدي إدارة النادي الأهلي بعقاب اللاعب، قائلًا : "يسلم عليكم ويقولكم وقفلوا فمكم".
وأضاف الذايدي : موعودين بالمتعة مع مسلسل جديد ومثير ورحلة جديدة من الخروج عن النص مع نجم جديد، من يد نشيط ليد نشيط ويا قلب لا تحزن، انا متعاطف جدا معهم وحزين على حالهم"
وكان اللاعب قد قال خلال التصريحات: "النصر لا يعاني من أي مشاكل، وما هو متداول حول هذا الأمر هو أحاديث إعلامية غير صحيحة".
ووجه النجم البرازيلي رسالة إلى الإعلام، قائلًا: "يجب على الجميع الآن أن يغلق فقمه، والإعلام يسبب لنا مشاكل في الفريق".