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سعود الصرامي: "حمدالله" أفضل من ماجد عبدالله

منذ ساعتين
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سعود الصرامي: "حمدالله" أفضل من ماجد عبدالله

نواف السالم (صدى):
توعد سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، الإعلاميين المسيئين للاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد أزمته الأخيره مع النصر.

وتفصيلاً، قال "الصرامي" محذًرا: "أي إعلامي سواء نصراوي أو غير نصراوي هيسئ للكابتن الخلوق حمدالله أنا هكون ممن يتصدى له وأعرف أن حمد الله هيجرهم للقانون"، بحسب "24 الرياضية".

وأضاف: "كون إنك تتكلم عن مشكلة هذا من حقك بس لا تلفق عليه وتشوهسمعته.. حمدالله سجل ١١٥ هدف مع نادي النصر ولاعب كبير وجماهيري وأحسن لاعب أجنبي وأفضل من ماجد عبدالله تهديفًا".

واستكمل "الصرامي" حديثه مخاطبًا إدارة النصر: "أتمنى من إدارة النصر أن تحرص على إنهاء الموضوع والآن المال متوفر وأخلي لاعبية النادي يشكون !".

وجاء ذلك بعد قرار نادي النصر بإلغاء عقد "حمدالله" مع احتفاظ النادي بكامل حقوقه المالية والقانونية؛ وذلك بسبب إرسال اللاعب رسالة نصية إلى أحمد الغامدي الرئيس التنفيذي للنادي، طالبا السماح له بمغادرة الفريق أو تعمد إثارة المشاكل.

سعود الصرامي
ماجد عبدالله
⁠⁠⁠⁠⁠إدارة النصر
عبدالرزاق حمدالله
إعلان النصر

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2604
منذ ساعة
هذا من جد خرف -- الله يشفيه ولا يبلانا
الاسـيـويــة " صعبة " قــويـة - 8 اسيا
الاسـيـويــة " صعبة " قــويـة - 8 اسيا عدد التعليقات : 3212
منذ 7 دقائق
ابو خرقه انهبل

هههههههههههههههههه
هههههههههههههههههه

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أحدث التعليقات

الاسـيـويــة " صعبة " قــويـة - 8 اسيا
ابو خرقه انهبل هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
ابو عبدالعزيز
ابعد حسن نداو و السومه وحمدي النقاز والمقهوي يلعب مع نوح الموسي محور وورراس حربية ممتاز وان شاء الله الاهلي يرجع
الخالدي
قصدهم والله اعلم الهلال السوداني
مرزوق الرشيدي
من أكثر من 1443والكوي مستخدم هيا ماشر ماصار غير الزين
سنا برق
من فين هذي من أي كيس ؟؟؟😂😂😂😂

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