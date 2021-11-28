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نفاد تذاكر حفل عمر كمال وشاكوش وبيكا بعد طرحها مباشرة

منذ 12 ساعة
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نفاد تذاكر حفل عمر كمال وشاكوش وبيكا بعد طرحها مباشرة

عبدالرحمن الجديعي (صدى):
أكد الرئيس التنفيذي لشركة بنش مارك محمد زكي حسنين أن تذاكر الحفل الخاص بالفنانين عمر كمال وحسن شاكوش ورفيقه بيكا الذي سيقام يوم الإثنين المقبل 29 نوفمبر قد نفدت بعد طرحها بساعات قليلة، وذلك يعكس حجم الشعبية التي يحظي بها الفن الشعبي المصري في المملكة.

وأضاف بأنه في اليوم التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري ستقام الحفلة على مسرح أبو بكر سالم بمنطقة بوليڤارد سيتي ضمن فعاليات موسم الرياض "تخيل أكثر" والذي من المنتظر أن يشهد حضور 9 آلاف شخص.

وأشار إلى أن هذا الحفل النوعي سيشهد إقبالاً واسعاً من قبل الجماهير كونه سيكون حفلاً مختلفاً من كافة النواحي والتفاصيل بما فيه محتوى الحفل.

كما وشكر حسنين الجمهور على ثقتهم بشركة بنش مارك، ووعدهم بتقديم المزيد من الفعاليات التي ترسم الابتسامة والفرحة على وجوههم.

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تذاكر
شاكوش
عمر كمال
بيكا

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10722
منذ ساعة
دحين هاني شاكر بيزعل و يشد شعرة بعد منعهم من الغناء في مصر بس رزقهم جاء علي طبق من ذهب في المملكة
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10722
منذ ساعة
دحين هاني شاكر بيزعل و يشد شعرة بعد منعهم من الغناء في مصر بس رزقهم جاء علي طبق من ذهب في المملكة

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أحدث التعليقات

الاسـيـويــة " صعبة " قــويـة - 8 اسيا
ابو خرقه انهبل هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
ابو عبدالعزيز
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الخالدي
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من فين هذي من أي كيس ؟؟؟😂😂😂😂

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