نفاد تذاكر حفل عمر كمال وشاكوش وبيكا بعد طرحها مباشرة

عبدالرحمن الجديعي (صدى):
أكد الرئيس التنفيذي لشركة بنش مارك محمد زكي حسنين أن تذاكر الحفل الخاص بالفنانين عمر كمال وحسن شاكوش ورفيقه بيكا الذي سيقام يوم الإثنين المقبل 29 نوفمبر قد نفدت بعد طرحها بساعات قليلة، وذلك يعكس حجم الشعبية التي يحظي بها الفن الشعبي المصري في المملكة.
وأضاف بأنه في اليوم التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري ستقام الحفلة على مسرح أبو بكر سالم بمنطقة بوليڤارد سيتي ضمن فعاليات موسم الرياض "تخيل أكثر" والذي من المنتظر أن يشهد حضور 9 آلاف شخص.
وأشار إلى أن هذا الحفل النوعي سيشهد إقبالاً واسعاً من قبل الجماهير كونه سيكون حفلاً مختلفاً من كافة النواحي والتفاصيل بما فيه محتوى الحفل.
كما وشكر حسنين الجمهور على ثقتهم بشركة بنش مارك، ووعدهم بتقديم المزيد من الفعاليات التي ترسم الابتسامة والفرحة على وجوههم.