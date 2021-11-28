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حسن نصرالله يقع في خطأ فادح

منذ ساعتين
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حسن نصرالله يقع في خطأ فادح

بيروت (صدى):
وقع الأمين العام لحزب الله اللبناني الإرهابي حسن نصر الله، في خطأ فادح بخصوص تاريخ استقلال لبنان، معتبرا الاستقلال في العام 1948، أي بفارق 5 سنوات عن الموعد الحقيقي.

وأخطأ نصر الله خلال كلمته التلفزيونية المباشرة، ليتواصل بعد ذلك فريق عمله معه، ليعلمه بأنه أخطأ.

وارتبك نصرالله، مبرراً الأمر بأنه يخطئ بالأرقام عادة، ليعيد ويصحح العام 1943، الأمر الذي أثار سخرية واستهجان اللبنانيين.

واعتبر نشطاء أن "نصرالله لا يعترف بلبنان من أصله فكيف سيتذكر تاريخ استقلاله"، فيما علق الإعلامي اللبناني، نديم قطيش، قائلا: "عقل نصرالله لا يعمل إلا على فلسطين، لا يعرفه لأنه لا يعرف لبنان، يا أخ هناك شيء اسمه لبنان، هو أولويتنا رضيت أو لم ترضى".

لبنان
حزب الله
حسن نصر الله
استقلال لبنان

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55494
منذ ساعة
غلطه مطبعيه ليست قضيه مهمه بالنسبه لآبو زميره

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
حسبي الله ونعم الوكيل
ابو عمار
ههههههههههههههههههه
ابو عمار
المفروض يكون هناك شرط على المقاول والشركات التي تبني البيوت ان يضمنون البيت لمده 25 سنه
ملكي وافتخرررر
اشغلونا الطواقي بأسيا اللي فحطوا فيها ٢٠ سنه وليت جابوها بغير دعم المليار ونصف المليار من اللي باقي موفرينه واللي قاعدين يعلقون من الطواقي...
الحزين
الحمدالله على السلامة

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