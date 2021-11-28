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لا يملك إلا جوالًا.. ابنة فنان شهير ترفع ضده قضية حجر

منذ ساعتين
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لا يملك إلا جوالًا.. ابنة فنان شهير ترفع ضده قضية حجر

القاهرة (صدى):
صرح الفنان المصري رشوان توفيق، بأن إحدى بناته تقيم ضده قضية حجر على ممتلكاته، مشيرا إلى أنه لا يملك أي شيئا باسمه سوى جواله.

وقال رشوان توفيق متأثرا: "أنا عشت لأولادي ولم أبخل على أحد، وأرفض الحديث في الأمر لأنه في يد القضاء وأنا أثق بالقضاء المصري"، موضحا أنه سجل كل شيء لأولاده ولا يوجد شيئا باسمه .

وتابع: "منحت حياتي لأولادي، وقمت بتقسيم الميراث بينهم منذ فترة"، معربا عن حزنه الشديد تجاه القضايا المرفوعة ضده من ابنته وزوجها وحفيده.

وأضاف باكيًا: "أنا مريت بتجارب قاسية خلال حياتي، أقسى تجربة هي اللي عايشها حاليا لدرجة أنني أتحدث إلى نفسي ليلا"، واصفا نفسه بـ "المقتول الحي".

مصر
فن
رشوان توفيق
ابنة رشوان توفيق
قضية حجر

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2602
منذ 56 دقيقة
المصري على استعداد للتخلص من ابيه وامه ومن في الارض جميعا من اجل الجنيه

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
حسبي الله ونعم الوكيل
ابو عمار
ههههههههههههههههههه
ابو عمار
المفروض يكون هناك شرط على المقاول والشركات التي تبني البيوت ان يضمنون البيت لمده 25 سنه
ملكي وافتخرررر
اشغلونا الطواقي بأسيا اللي فحطوا فيها ٢٠ سنه وليت جابوها بغير دعم المليار ونصف المليار من اللي باقي موفرينه واللي قاعدين يعلقون من الطواقي...
الحزين
الحمدالله على السلامة

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