لا يملك إلا جوالًا.. ابنة فنان شهير ترفع ضده قضية حجر

القاهرة (صدى):
صرح الفنان المصري رشوان توفيق، بأن إحدى بناته تقيم ضده قضية حجر على ممتلكاته، مشيرا إلى أنه لا يملك أي شيئا باسمه سوى جواله.
وقال رشوان توفيق متأثرا: "أنا عشت لأولادي ولم أبخل على أحد، وأرفض الحديث في الأمر لأنه في يد القضاء وأنا أثق بالقضاء المصري"، موضحا أنه سجل كل شيء لأولاده ولا يوجد شيئا باسمه .
وتابع: "منحت حياتي لأولادي، وقمت بتقسيم الميراث بينهم منذ فترة"، معربا عن حزنه الشديد تجاه القضايا المرفوعة ضده من ابنته وزوجها وحفيده.
وأضاف باكيًا: "أنا مريت بتجارب قاسية خلال حياتي، أقسى تجربة هي اللي عايشها حاليا لدرجة أنني أتحدث إلى نفسي ليلا"، واصفا نفسه بـ "المقتول الحي".