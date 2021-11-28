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"يوسف خميس" يكشف موقف الأمير عبدالرحمن بن سعود عند خسارة النصر

منذ ساعتين
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"يوسف خميس" يكشف موقف الأمير عبدالرحمن بن سعود عند خسارة النصر

طلال الغامدي (صدى):
تحدث لاعب النصر السابق يوسف خميس، عن موقف الأمير عبدالرحمن بن سعود رحمه الله، رئيس النادي الأسبق، عند أي هزيمة للفريق.

وأوضح يوسف خميس، أن الأمير عبدالرحمن بن سعود كان يأتي إلى النادي قبل الجميع عندما يخسر النصر.

وقال خميس: "هو أول واحد كان يتواجد في الملعب، ولما سألته انت في الخسارة قبل الناس كلهم، قال لي: لازم تعرف في الفوز الجميع قادر على التواجد لكن في الخسارة الجميع سيبتعد".

وتابع رد الأمير عليه حينها: "انت كمسؤول لازم تكون متواجد لتساعد اللاعبين في الرجوع للسكة الصحيحة وترفع معنوياتهم وتعيدهم للطريق الصحيح"، مضيفا:" أذكر وقتها انهزمنا من الاتحاد 4-1 وبعدها بـ 3 أيام فوزنا على الأهلي 6 -1".

ويعتبر الامير عبدالرحمن من أقدم رؤساء الأندية على مستوى العالم، حيث ترأس النصر مدة تصل إلى أكثر من 30 عاما في 3 فترات رئاسية.

النصر
يوسف خميس
رئيس النصر
عبدالرحمن بن سعود

التعليقات

اللل
اللل عدد التعليقات : 592
منذ 33 دقيقة
اعرف انه بعد الهزيمة وسمعنا كان يجمعكم في غرفة ويسمطكم بالعقال

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أحدث التعليقات

اللل
وين بتلقين خروف مثل في السوق (كيوت)
اللل
اعرف انه بعد الهزيمة وسمعنا كان يجمعكم في غرفة ويسمطكم بالعقال
الملل
كنت احترم العثيم حتي سمع للاوامر العجلان وعصي الله ورسوله وصار مايقفل وقت الصلاة الم يعلم ان البيع والشراء وقت الصلاة محرم والمال المكتسب...
بويعقوب الهلالي
الفراج داعس على الفقراويه يكفي البليهي ههههههههه ركز العلم فيهم لله درك يا هلال
فروسي
لا بالعكس قادرين على استعاده مستواهم بشرط يقابلون الهلال فقط

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