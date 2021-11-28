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تعليق صباح الجزائري على إصابتها بمرض نادر

منذ 59 دقيقة
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تعليق صباح الجزائري على إصابتها بمرض نادر

دمشق (صدى):
تداولت في الأيام القليلة الماضية، أنباء حول إصابة الفنانة السورية صباح الجزائري بمرض نادر، ما أثار قلق جمهورها.

ومن جانبها نفت ​صباح الجزائري​ ما تم تداوله عن إصابتها بمرض صُنف بـ "النادر والخطير"، مؤكدة أنها ليس لديها أي صفحة بمواقع التواصل.

وكات صباح الجزائري شاركت مؤخراً في مسلسل "​عالحد​"، ومن المقرر مشاركتها أيضا في رمضان المقبل في الجزء الثاني من مسلسلي "​حارة القبة​" و"​الكندوش​".

وتألقت الجزائري خلال فترة الثمانينيّات والتسعينيات، حيث قدمت أعمالًا هامةً منها مسلسل "الدروب الضيقة- العبابيد -باب الحارة".

فن
باب الحارة
صباح الجزائري
حارة القبة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18853
منذ 46 دقيقة
اسم لامع ونجم ساطع على الساحة والنهاية : قبر مترين في متر لو كان فيه مساحة
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55477
منذ 44 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو سلطان
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل هذه الام شكلها نرجسيه سوكوباتيه
فهد
يغارون من لاعبينا
ابو عمار
هههههههههههههههههههههه ما عليك منها فهمت كلامك والا ما فهمته
ابو عمار
ههههههههههههههههههه مبروك مقدما

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