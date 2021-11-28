تعليق صباح الجزائري على إصابتها بمرض نادر

دمشق (صدى):
تداولت في الأيام القليلة الماضية، أنباء حول إصابة الفنانة السورية صباح الجزائري بمرض نادر، ما أثار قلق جمهورها.
ومن جانبها نفت صباح الجزائري ما تم تداوله عن إصابتها بمرض صُنف بـ "النادر والخطير"، مؤكدة أنها ليس لديها أي صفحة بمواقع التواصل.
وكات صباح الجزائري شاركت مؤخراً في مسلسل "عالحد"، ومن المقرر مشاركتها أيضا في رمضان المقبل في الجزء الثاني من مسلسلي "حارة القبة" و"الكندوش".
وتألقت الجزائري خلال فترة الثمانينيّات والتسعينيات، حيث قدمت أعمالًا هامةً منها مسلسل "الدروب الضيقة- العبابيد -باب الحارة".