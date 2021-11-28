مستجدات الحالة الصحية لصالح النعيمة بعد العملية

ماجد محمد (صدى):
خضع نجم وأسطورة نادي الهلال السابق صالح النعيمة، أمس السبت، إلى عملية جراحية، بمنطقة الظهر.
ومن جانبه كشف سلطان بن نصيب لاعب الهلال السابق، عن الحالة الصحية للنعيمة، موضحا أنه خرج من المستشفى.
وقال بن نصيب: "اتصل بي قبل قليل أخي وعشرة عمري الغالي صالح النعيمة، بعد اتصالي به وبشرني أنه بخير، وغادر المستشفى، وهو متواجد حالياً في منزله، سائلاً المولى ان يمن عليه بالصحة والعافية والشفاء العاجل".
ووجه رئيس الهلال السابق سامي الجابر رسالة للنعيمة بعد العملية قائلا: "الحمدلله على سلامة الغالي والعزيز أبوفهد بعد العملية الجراحية اللي اجراها أمس، لا بأس طهور إن شاءالله".
وكان النعيمة قد أوضح قبل أيام وبعد تكليفه بحمل كأس البطولة الآسيوية، أنه أضطر للذهاب للمستشفى، حيث أبلغه الطبيب بضرورة إجراء عملية جراحية.
اقرأ أيضا: