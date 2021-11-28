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مستجدات الحالة الصحية لصالح النعيمة بعد العملية

منذ 3 ساعات
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مستجدات الحالة الصحية لصالح النعيمة بعد العملية

ماجد محمد (صدى):
خضع نجم وأسطورة نادي الهلال السابق صالح النعيمة، أمس السبت، إلى عملية جراحية، بمنطقة الظهر.

ومن جانبه كشف سلطان بن نصيب لاعب الهلال السابق، عن الحالة الصحية للنعيمة، موضحا أنه خرج من المستشفى.

وقال بن نصيب: "اتصل بي قبل قليل أخي وعشرة عمري الغالي صالح النعيمة، بعد اتصالي به وبشرني أنه بخير، وغادر المستشفى، وهو متواجد حالياً في منزله، سائلاً المولى ان يمن عليه بالصحة والعافية والشفاء العاجل".

ووجه رئيس الهلال السابق سامي الجابر رسالة للنعيمة بعد العملية قائلا: "الحمدلله على سلامة الغالي والعزيز أبوفهد بعد العملية الجراحية اللي اجراها أمس، لا بأس طهور إن شاءالله".

وكان النعيمة قد أوضح قبل أيام وبعد تكليفه بحمل كأس البطولة الآسيوية، أنه أضطر للذهاب للمستشفى، حيث أبلغه الطبيب بضرورة إجراء عملية جراحية.

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صالح النعيمة يخضع لعملية جراحية

الهلال
سامي الجابر
صالح النعيمة
سلطان بن نصيب

التعليقات

A.awad
A.awad عدد التعليقات : 275
منذ ساعة
الحمدلله على السلامه ، وماتشوف شــر....
لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 689
منذ 59 دقيقة
فالك العافية يابوفهد وطهور انشاءالله

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أحدث التعليقات

اللل
وين بتلقين خروف مثل في السوق (كيوت)
اللل
اعرف انه بعد الهزيمة وسمعنا كان يجمعكم في غرفة ويسمطكم بالعقال
الملل
كنت احترم العثيم حتي سمع للاوامر العجلان وعصي الله ورسوله وصار مايقفل وقت الصلاة الم يعلم ان البيع والشراء وقت الصلاة محرم والمال المكتسب...
بويعقوب الهلالي
الفراج داعس على الفقراويه يكفي البليهي ههههههههه ركز العلم فيهم لله درك يا هلال
فروسي
لا بالعكس قادرين على استعاده مستواهم بشرط يقابلون الهلال فقط

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