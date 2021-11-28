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فيديو.. أول ظهور لياسمين عبد العزيز بعد مرضها

منذ ساعتين
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فيديو.. أول ظهور لياسمين عبد العزيز بعد مرضها

القاهرة (صدى):
خرجت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز في أول لقاء تلفزيوني لها، منذ أزمتها الصحية الأخيرة، ودخولها العناية المركزة.

وظهرت ياسمين عبدالعزيز في برنامج "معكم منى الشاذلي"، متحدثة عن معانتها الأخيرة، موضحة أن الأمور وصلت إلى حد الاستعداد لموتها في أي لحظة.

وانهمرت دموع ياسمين عبدالعزيز أثناء حديثها قائلة: "كانوا بيجهزوا لي التربة، بقيت بني آدمة تانية وكل مشكلتي ولادي، ووصيت أخويا عليهم"، مؤكدة أنها لم تكن تتخيل تحسن وضعها الصحي بعد تلك الأزمة، مضيفة: "مش قادرة أصدق أني كويسة وقاعدة في برنامج".

وكانت ياسمين عبد العزيز قد دخلت إلى المستشفى قبل شهرين، حيث تعرضت لخطأ طبي جسيم جراء خضوعها لعملية جراحية.

مصر
منى الشاذلي
فن
ياسمين عبدالعزيز
مرض ياسمين عبدالعزيز

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55477
منذ 42 دقيقة
الحمد لله على السلامه
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18853
منذ 39 دقيقة
السيد الرئيس وقف وقفة إنما

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أحدث التعليقات

ابو سلطان
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل هذه الام شكلها نرجسيه سوكوباتيه
فهد
يغارون من لاعبينا
ابو عمار
هههههههههههههههههههههه ما عليك منها فهمت كلامك والا ما فهمته
ابو عمار
ههههههههههههههههههه مبروك مقدما
د محمد ماجد بخش
يا كاظمي .. يا كاظمي أعدم الرقاب التي تطاولت على سلطة القانون مهما كانت مقربة لطهران فهذا هو الحل .. الإعدام فورا

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