فيديو.. أول ظهور لياسمين عبد العزيز بعد مرضها

القاهرة (صدى):
خرجت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز في أول لقاء تلفزيوني لها، منذ أزمتها الصحية الأخيرة، ودخولها العناية المركزة.
وظهرت ياسمين عبدالعزيز في برنامج "معكم منى الشاذلي"، متحدثة عن معانتها الأخيرة، موضحة أن الأمور وصلت إلى حد الاستعداد لموتها في أي لحظة.
وانهمرت دموع ياسمين عبدالعزيز أثناء حديثها قائلة: "كانوا بيجهزوا لي التربة، بقيت بني آدمة تانية وكل مشكلتي ولادي، ووصيت أخويا عليهم"، مؤكدة أنها لم تكن تتخيل تحسن وضعها الصحي بعد تلك الأزمة، مضيفة: "مش قادرة أصدق أني كويسة وقاعدة في برنامج".
وكانت ياسمين عبد العزيز قد دخلت إلى المستشفى قبل شهرين، حيث تعرضت لخطأ طبي جسيم جراء خضوعها لعملية جراحية.