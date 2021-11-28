اقتصادي: تجديد الإقامة ربع سنويًا ينغص على المتسترين

نايف السالم (صدى):
أكد الكاتب الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، فهد بن جمعة، أن تجديد الإقامة بشكل ربع سنوي سيكون من عوامل تضييق الخناق على المتسترين.
وقال ابن جمعة: "تجديد الإقامة بشكل ربع سنوي في القطاع التجاري سيكون مقلق وأكبر منغص على المتستر والمتستر عليه، لأنه يسهل على الجهات المختصة المراقبة والمتابعة".
وتابع الكاتب الاقتصادي قوله: "خاصة إذا ما تم ربط تجديد الإقامة بنظام حماية الأجور".
يذكر أن وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بدأت في تنفيذ خدمة إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي باستثناء العمالة المنزلية ومن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات.
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