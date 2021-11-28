نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

اقتصادي: تجديد الإقامة ربع سنويًا ينغص على المتسترين

منذ 9 ساعات
10628
3
اقتصادي: تجديد الإقامة ربع سنويًا ينغص على المتسترين

نايف السالم (صدى):
أكد الكاتب الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، فهد بن جمعة، أن تجديد الإقامة بشكل ربع سنوي سيكون من عوامل تضييق الخناق على المتسترين.

وقال ابن جمعة: "تجديد الإقامة بشكل ربع سنوي في القطاع التجاري سيكون مقلق وأكبر منغص على المتستر والمتستر عليه، لأنه يسهل على الجهات المختصة المراقبة والمتابعة".

وتابع الكاتب الاقتصادي قوله: "خاصة إذا ما تم ربط تجديد الإقامة بنظام حماية الأجور".

يذكر أن وزارة الداخلية ‏ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بدأت في تنفيذ خدمة إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي، وذلك تنفيذًا ‏لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي باستثناء العمالة المنزلية ومن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات.

اقرأ أيضا

بدء تنفيذ خدمة إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي

وزارة التجارة
التستر التجاري
فهد بن جمعة
تجديد الاقامة

التعليقات

m123456
m123456 عدد التعليقات : 96
منذ 7 ساعات
كرهتو وشككتو الناس كلهم في اهل المحلات
ترى مو كلهم متسترين
وزودتو الرسوم بشكل هستيري وكثرتو الطلبات والله ماعاد نلحق كل شوي طلب ونظام جديد
خافو الله فينا
او قولو قفلو يالي محلاتهم مبتدئه ونقفل قبل نتحمل ديون .
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18853
منذ 5 ساعات
الحال يحزن ويبكي والناس صبرها على قدها ..
ضغط وسكر وهزال وسوء تغذية وتسوس أسنان والتأمين الصحي مضروب .. نعم أبو الجيد يا عويد
ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 269
منذ ساعة
نسمع جعجعة ولا نرا طحينو

اكثر المشاريع عمالة مخالفة ولا رسوم كرت عمل ولا رسوم اقامة والنظامي هو اللي متورط يدفع رسوم

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عمادخير
إنشاء الله راح تكون الهلال السعودي لأنكم ما تسلمون رواتب إذا استلام رواتب يلعبون بي قولو جدارة
ابوبدر
اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما واحفظه لاهله وابنائه واجعل ما يمر به طهور. انا اهلاوي واطقق واعتب على الهلال ولكن لابد من ان...
اسيرالاقدار
مابطلتوا هياط يالفرق السعوديه على الهلال لا تستفزوا كبير اسيا نصيحه احنا صحيح نعزكم ونحبكم بس لا تهايطوا مثل النصر والاهلي تروا مو تمام...
الراااقي
شافاك الله وعافاك ابا فهد ،،
جناح النورس
اكبر شياطين مجرمين واخبث ارهابيين على وجه الارض لا وفقهم الله ما فعلوه في سوريا جرائم ضد الانسانية يندى لها الجبين.. لعنهم الله

أخر الأخبار

الداخلية: تعليق الرحلات الجوية القادمة من دول 7 دول أفريقية
الداخلية: تعليق الرحلات الجوية القادمة من دول 7 دول أفريقية
منذ 7 دقائق 1413
شاهد.. السفير الفرنسي يحضر عرض فرقة السيرك "مانا " في "البوليفارد"
شاهد.. السفير الفرنسي يحضر عرض فرقة السيرك "مانا " في "البوليفارد"
منذ 32 دقيقة 1464
إيمي سمير غانم: أنا في عالم آخر وكل يوم أبكي
إيمي سمير غانم: أنا في عالم آخر وكل يوم أبكي
منذ 43 دقيقة 700
شركة التصنيع تعلن عن وظائف شاغرة
شركة التصنيع تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 47 دقيقة 1470
القهوة تمنع مرض خطير يصيب كبار السن
القهوة تمنع مرض خطير يصيب كبار السن
منذ 52 دقيقة 1337
صورة نادرة للملك سعود لحظة توقيعه اوتغراف لسيدة ألمانية
صورة نادرة للملك سعود لحظة توقيعه اوتغراف لسيدة ألمانية
منذ 58 دقيقة 1565
بالفيديو.. "المطلق" يوضح حكم بيع الألعاب الإلكترونية "الرعب"
بالفيديو.. "المطلق" يوضح حكم بيع الألعاب الإلكترونية "الرعب"
منذ ساعة 1502
بالصور.. أهم 5 لمبات تحذيرية في طبلون سيارتك
بالصور.. أهم 5 لمبات تحذيرية في طبلون سيارتك
منذ ساعة 1366
أسباب الإصابة بصداع أسفل الرأس المزعج
أسباب الإصابة بصداع أسفل الرأس المزعج
منذ ساعة 1620
حادث تصادم مروع وجه بوجه
حادث تصادم مروع وجه بوجه
منذ ساعة 799