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صالح النعيمة يخضع لعملية جراحية

منذ يوم
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صالح النعيمة يخضع لعملية جراحية

ماجد محمد (صدى):
يخضع نجم وأسطورة نادي الهلال السابق صالح النعيمة، إلى عملية جراحية اليوم السبت، بمنطقة الظهر.

وقال الإعلامي الرياضي سامي الحريري: "سُيجري الأسطورة صالح النعيمة عملية جراحية في منطقة الظهر صباح اليوم بسبب تحامله على نفسه وحضوره في نهائي آسيا حُبًا وتقديرًا للمدرج الهلالي العظيم".

وكان النعيمة قد أوضح قبل أيام وبعد تكليفه بحمل كأس البطولة الآسيوية، أنه أضطر للذهاب للمستشفى، حيث أبلغه الطبيب بضرورة إجراء عملية جراحية.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرر أن يحمل لاعب من الهلال ولاعب من بوهانج الكوري الجنوبي كأس دوري أبطال آسيا للدخول به في ملعب الملك فهد الدولي في الرياض خلال نهائي دوري أبطال آسيا .

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الهلال
دوري ابطال اسيا
صالح النعيمة
سامي الحريري

التعليقات

ابو عمير
ابو عمير عدد التعليقات : 56
منذ يوم
الله يشفيه ويعافيه مايشوف شر ابو فهد
محسن العرجاني
محسن العرجاني عدد التعليقات : 2
منذ يوم
ابو فهد رجل شهم ضحى بالكثير مع المنتخب والنادي على مستوى اسرته او على حساب صحته ويحتاج وقفة المسؤولين معه ورد الجميل الله يشفيه
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3157
منذ 23 ساعة
أسأل الله أن يجمع له بين الأجر والعافية،، ويعود أقوى بإذن الله وان شاء الله نراة في بطولة آسيا القادمة يدخل بالكأس ان شاء الله
ابوصالح الهلالي
ابوصالح الهلالي عدد التعليقات : 1
منذ 23 ساعة
الله يحفظك ابوفهد وقدامك العافية ماتشوف شر ان شاء الله
ال خالد
ال خالد عدد التعليقات : 29
منذ 21 ساعة
الله يعافيك ويردك لبيتك سالم.. معافه.. آمين آمين.
صالح عبدالله البدراني
صالح عبدالله البدراني عدد التعليقات : 1
منذ 10 ساعات
ماتشوف شر يابوفهد قدامك العافية وطهور من قلب يحبك ويدعو لك بالعافية والشفاء العاجل بحول الله
الخالدي
الخالدي عدد التعليقات : 86
منذ ساعة
الله يشفيك ويعافيك الكأس ثقيل مره علشان كذا نقول الآسيوية صعبه قويه هاهاهاهاهههههه

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أحدث التعليقات

kkkk
حسبنا الله ونعم الوكيل كلهم اغلبهم يخلطون المعسل مع روث الخيول عشان يكسب اكثر
Zoolعالمي
الهلال القوي ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه والفار اللعين
العالـمـيـة " صعبة " قــــويـــة - 8 اسيا
الخرقة صعبة قوية هههههههههههههههه هههههههههههههههه
سلطان بن محمد الحجوري
الهلال تأهل للأدوار النهائية في كأس آسيا بالترشيح ، ليه ماتكلمتوا عنه ياإعلام الهلال؟ وأولكم وليد الفراج "أجامل ذاك وأتكلم على ذاك لجل ذاك"...
ع. س. ع
هذا ابو خرقة وهذي خراقينة

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