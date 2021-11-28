صالح النعيمة يخضع لعملية جراحية

ماجد محمد (صدى):
يخضع نجم وأسطورة نادي الهلال السابق صالح النعيمة، إلى عملية جراحية اليوم السبت، بمنطقة الظهر.
وقال الإعلامي الرياضي سامي الحريري: "سُيجري الأسطورة صالح النعيمة عملية جراحية في منطقة الظهر صباح اليوم بسبب تحامله على نفسه وحضوره في نهائي آسيا حُبًا وتقديرًا للمدرج الهلالي العظيم".
وكان النعيمة قد أوضح قبل أيام وبعد تكليفه بحمل كأس البطولة الآسيوية، أنه أضطر للذهاب للمستشفى، حيث أبلغه الطبيب بضرورة إجراء عملية جراحية.
يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرر أن يحمل لاعب من الهلال ولاعب من بوهانج الكوري الجنوبي كأس دوري أبطال آسيا للدخول به في ملعب الملك فهد الدولي في الرياض خلال نهائي دوري أبطال آسيا .
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