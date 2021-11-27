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وليد الفراج : سعود عبدالحميد يطلب أكثر مما يتم تقديره من نادي الاتحاد

منذ يوم
1170
1

التعليقات

أبو كنان
أبو كنان عدد التعليقات : 1033
منذ 46 دقيقة
لا فض فوك

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
معليش هذا حال الدنيا
بلبل البحر
جزاك الله خيرا
مسافات
كل جديد يفتون فيه والله مايدري عنه لكن حب الظهور والكلام العام حالة لهؤلاء الاطباء
مع الله ولا تبالي
ما جاب سيرة الأهلي نهائيا ولكن هذي طريقة النابحين إلا غصب يطلع قاصد الأهلي
أبو كنان
لا فض فوك

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