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أصالة لطليقها: "خذ بالك من الأولاد أكثر"

منذ 3 ساعات
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أصالة لطليقها: "خذ بالك من الأولاد أكثر"

دمشق (صدى):
وجهت الفنانة السورية أصالة نصري، رسائل إلى طليقيها أيمن الذهبي، والمخرج المصري طارق العريان.

وعن زوجها الأول أيمن الذهبي والد ابنيها شام وخالد، قالت أصالة، إنهما ارتبطا صغيران، وأنه لديه قلب طيب وتربطها علاقة طيبة بأهله ووالدته كانت بمثابة والدتها.

فيما وجهت رسالة لطليقها المخرج طارق العريان، طلبت خلالها أن يهتم بطفليه أكثر قائلة: "أبو آدم وعلي أقوله خد بالك من الأولاد أكثر وأعطيهم من وقتك أكتر شوي، يمكن هو بمرحلة انتقالية تجعله مقصرا في بعض الواجبات".

واعتبرت أصالة زوجها الحالي فايق حسن "فرصة للحياة من جديد"، ووصفته بأنه حنون وكريم وشجاع.

يذكر أن أصالة وطارق العريان أعلنا انفصالهما في مطلع عام 2020 بشكل رسمي، دون أن يفصحا عن سبب الطلاق، لتعلن مؤخرًا زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن.

فن
أصالة
طارق العريان
فائق حسن
طلاق اصالة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18853
منذ ساعة
وآه يا خوفي ...... من .......يا خوفي
ابلل
ابلل عدد التعليقات : 35
منذ ساعة
وانتي خل بالك من محمد عبده وكل ماتشوفينه احضينيه بقوة وخلي بالك من اللي يبوسونك كل مايشوفونك لانك متربية مع اولادهم مع العلم انكي اكبر منهم في العمر

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أحدث التعليقات

ابو سلطان
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل هذه الام شكلها نرجسيه سوكوباتيه
فهد
يغارون من لاعبينا
ابو عمار
هههههههههههههههههههههه ما عليك منها فهمت كلامك والا ما فهمته
ابو عمار
ههههههههههههههههههه مبروك مقدما
د محمد ماجد بخش
يا كاظمي .. يا كاظمي أعدم الرقاب التي تطاولت على سلطة القانون مهما كانت مقربة لطهران فهذا هو الحل .. الإعدام فورا

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