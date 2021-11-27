أصالة لطليقها: "خذ بالك من الأولاد أكثر"

دمشق (صدى):
وجهت الفنانة السورية أصالة نصري، رسائل إلى طليقيها أيمن الذهبي، والمخرج المصري طارق العريان.
وعن زوجها الأول أيمن الذهبي والد ابنيها شام وخالد، قالت أصالة، إنهما ارتبطا صغيران، وأنه لديه قلب طيب وتربطها علاقة طيبة بأهله ووالدته كانت بمثابة والدتها.
فيما وجهت رسالة لطليقها المخرج طارق العريان، طلبت خلالها أن يهتم بطفليه أكثر قائلة: "أبو آدم وعلي أقوله خد بالك من الأولاد أكثر وأعطيهم من وقتك أكتر شوي، يمكن هو بمرحلة انتقالية تجعله مقصرا في بعض الواجبات".
واعتبرت أصالة زوجها الحالي فايق حسن "فرصة للحياة من جديد"، ووصفته بأنه حنون وكريم وشجاع.
يذكر أن أصالة وطارق العريان أعلنا انفصالهما في مطلع عام 2020 بشكل رسمي، دون أن يفصحا عن سبب الطلاق، لتعلن مؤخرًا زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن.