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فيديو.. تحذير من مضاعفات كارثية للعلاج بالكي

منذ ساعتين
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فيديو.. تحذير من مضاعفات كارثية للعلاج بالكي

عادل الحربي (صدى):
رغم التقدم الطبي لا زال يقبل الآلاف على العلاج بـ "الكي" دون مراعاة الأخطار التي يمكن أن يسببها.

وفي هذا السياق قال مدير الجمعية السعودية للأمراض المعدية، الدكتور نزار باهبري: "هناك مشكلة كبيرة وهي الكي في بعض المناطق الخطيرة بالجسم، ومناطق أخرى مليئة بالأعصاب تؤثر على الصحة، ويمكن أن تسبب التهاب شديد وينتشر بسبب كي بعض المناطق الحساسة".

ومن جانبه أكد استشاري جراحة المخ والأعصاب، الدكتور عبدالرحمن جعفر، أنه لا يوجد دليل علمي على فوائد العلاج بالكي للصرع والاستسقاء والجلطات، قائلا: "لا يوجد أي تحسن للمرضى بعد الكي".

وأشار إلى أن الكي قد يؤثر بالنسبة للألم فقط في بعض المناطق، لكن بالنسبة لجراحة الأعصاب فلا يوجد أي تأثير -على حد قوله-.

كما ذكرت اختصاصية الأمراض الجلدية والتجميل، الدكتورة رغد كمال، أن بعض الدراسات أثبتت أن الكي قد يتسبب في سرطان الجلد، وآخرين تسبب لهم ذلك بالوفاة.

العلاج بالكي
الصرع
المخ والاعصاب
نزار باهبري
امراض الاعصاب
عبدالرحمن جعفر

التعليقات

الريان
الريان عدد التعليقات : 2835
منذ ساعة
باهبري
حلالاه من كوك على علباك

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أحدث التعليقات

القناص
لأنك بنت يامهمومه الزواج راحه نفسيه واستقرار
الزعيم
هاتوا البلميراس ههههههه اهلا بكم في العالميه مع زعيم الآسيويه هلال السعودية
الريان
باهبري حلالاه من كوك على علباك
الريان
ال قهوتنا اللي بالسوق كلها من الحبشه نفس سالفة الرز وفيضانات الهند تبريرات لرفع الاسعار البرازيل دوله استوائيه لايمكن يصير فيها صقيع
صالح عبدالله البدراني
ماتشوف شر يابوفهد قدامك العافية وطهور من قلب يحبك ويدعو لك بالعافية والشفاء العاجل بحول الله

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