فيديو.. تحذير من مضاعفات كارثية للعلاج بالكي

عادل الحربي (صدى):
رغم التقدم الطبي لا زال يقبل الآلاف على العلاج بـ "الكي" دون مراعاة الأخطار التي يمكن أن يسببها.
وفي هذا السياق قال مدير الجمعية السعودية للأمراض المعدية، الدكتور نزار باهبري: "هناك مشكلة كبيرة وهي الكي في بعض المناطق الخطيرة بالجسم، ومناطق أخرى مليئة بالأعصاب تؤثر على الصحة، ويمكن أن تسبب التهاب شديد وينتشر بسبب كي بعض المناطق الحساسة".
ومن جانبه أكد استشاري جراحة المخ والأعصاب، الدكتور عبدالرحمن جعفر، أنه لا يوجد دليل علمي على فوائد العلاج بالكي للصرع والاستسقاء والجلطات، قائلا: "لا يوجد أي تحسن للمرضى بعد الكي".
وأشار إلى أن الكي قد يؤثر بالنسبة للألم فقط في بعض المناطق، لكن بالنسبة لجراحة الأعصاب فلا يوجد أي تأثير -على حد قوله-.
كما ذكرت اختصاصية الأمراض الجلدية والتجميل، الدكتورة رغد كمال، أن بعض الدراسات أثبتت أن الكي قد يتسبب في سرطان الجلد، وآخرين تسبب لهم ذلك بالوفاة.