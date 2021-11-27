رسائل "النفيعي" للأهلاويين بعد الهزيمة أمام النصر

طلال الغامدي (صدى):
وجه ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي، اليوم الأحد، عدة رسائل إلى الأهلاويين، على خلفية غضبهم من هزيمة الفريق أمام النصر2-1.
وقال النفيعي: "جمهورنا الغالي أعلم تماماً حجم عدم الرضى عن نتائج الفريق وهو أمر نشارككم فيه بذات المقدار وأكثر".
وتابع: "لم نترشح في هذا الوقت الصعب والديون الكبيره المُرحَلّه لنا ونحن نجهل ما سنواجه من صعوبات ومعوقات كبيرة، لكن ليعلم الجميع اننا لن ننحي أمامها وسنصل إن شاءالله إلى هدفنا وهدفكم جميعاً".
وأضاف: "أعلناها سابقاً أن الفريق يحتاج لعمل لأكثر من فترة تسجيل لتقديم إضافة نوعية وجودة للعناصر الأجنبية أو المحلية ، والأهم المتابعة المستمرة مع وزارة الرياضة، والرعاة لسداد الديون المتراكمة للحصول على الكفاءة المالية لنستطيع التصحيح و إختيار العنصر المحلي والأجنبي المتميز وتسجيله".
واستكمل: "لكل مشجع أهلاوي مكانة خاصة ولن نصل في مجلس الإدارة إلى مرحلة الرضا عن عملنا حتى نرى الابتسامة قد عادت إلى كل مشجع أهلاوي، وهذا وعد قطعناه على أنفسنا وسنصل إليه بعد توفيق الله أولاً ثم بدعمكم ووقفتكم خلفنا".