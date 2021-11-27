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اقتصادي: تجديد الإقامة ربع سنويًا ينغص على المتسترين

منذ 3 ساعات
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اقتصادي: تجديد الإقامة ربع سنويًا ينغص على المتسترين

نايف السالم (صدى):
أكد الكاتب الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، فهد بن جمعة، أن تجديد الإقامة بشكل ربع سنوي سيكون من عوامل تضييق الخناق على المتسترين.

وقال ابن جمعة: "تجديد الإقامة بشكل ربع سنوي في القطاع التجاري سيكون مقلق وأكبر منغص على المتستر والمتستر عليه، لأنه يسهل على الجهات المختصة المراقبة والمتابعة".

وتابع الكاتب الاقتصادي قوله: "خاصة إذا ما تم ربط تجديد الإقامة بنظام حماية الأجور".

يذكر أن وزارة الداخلية ‏ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بدأت في تنفيذ خدمة إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي، وذلك تنفيذًا ‏لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي باستثناء العمالة المنزلية ومن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات.

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بدء تنفيذ خدمة إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي

وزارة التجارة
التستر التجاري
فهد بن جمعة
تجديد الاقامة

التعليقات

m123456
m123456 عدد التعليقات : 96
منذ ساعة
كرهتو وشككتو الناس كلهم في اهل المحلات
ترى مو كلهم متسترين
وزودتو الرسوم بشكل هستيري وكثرتو الطلبات والله ماعاد نلحق كل شوي طلب ونظام جديد
خافو الله فينا
او قولو قفلو يالي محلاتهم مبتدئه ونقفل قبل نتحمل ديون .

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أحدث التعليقات

القناص
لأنك بنت يامهمومه الزواج راحه نفسيه واستقرار
الزعيم
هاتوا البلميراس ههههههه اهلا بكم في العالميه مع زعيم الآسيويه هلال السعودية
الريان
باهبري حلالاه من كوك على علباك
الريان
ال قهوتنا اللي بالسوق كلها من الحبشه نفس سالفة الرز وفيضانات الهند تبريرات لرفع الاسعار البرازيل دوله استوائيه لايمكن يصير فيها صقيع
صالح عبدالله البدراني
ماتشوف شر يابوفهد قدامك العافية وطهور من قلب يحبك ويدعو لك بالعافية والشفاء العاجل بحول الله

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