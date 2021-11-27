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مستجدات ملف تجديد سعود عبد الحميد للاتحاد

منذ 9 ساعات
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مستجدات ملف تجديد سعود عبد الحميد للاتحاد

نواف السالم (صدى):
لا زالت مفاوضات تجديد عقد اللاعب سعود عبد الحميد مع نادي الاتحاد، تتجه إلى مزيد من التعقيد، لا سيما في الساعات الأخيرة.

وتداولت في الساعات الماضية أنباء حول رفض عبدالحميد التجديد، بعدما قدمت إدارة النادي له مبلغ مالي كبير وفارق عن عقده السابق.

وذكرت مصادر أن عقد عبدالحميد حاليا يبلغ تقريبا 150 ألف سنويا، فيما يصل عقده الجديد إلى أكثر من 5 ملايين ريال سنويا.

وكان عبد الحميد قد تم استبعاده من مباراة فريقه مع الطائي، بقرار إداري، بسبب المماطلة في حسم قراره وتجديد عقده، رغم أنه أعلن في أكثر من مناسبة استمراره مع الاتحاد.

وقال رياض المزهر، مراسل قنوات SSC : "إن قرار استبعاد عبدالحميد إداريا وليس فنيا؛ وذلك بسبب تخلف اللاعب الجمعة عن حضوره للقاء مع أنمار الحائلي رئيس النادي من أجل تجديد العقد حيث كان سيحصل على مبلغًا ماليًّا لتجديد العقد، لكنه تخلف عن الموعد ولم يحضر".

الاتحاد
دوري المحترفين
انمار الحائلي
سعود عبدالحميد

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2603
منذ ساعة
لاعب مايسوى 5000 في السنه مستوى اقل من عادي -- فعلا كبر راس --- بقول اش

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أحدث التعليقات

عمادخير
إنشاء الله راح تكون الهلال السعودي لأنكم ما تسلمون رواتب إذا استلام رواتب يلعبون بي قولو جدارة
ابوبدر
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اسيرالاقدار
مابطلتوا هياط يالفرق السعوديه على الهلال لا تستفزوا كبير اسيا نصيحه احنا صحيح نعزكم ونحبكم بس لا تهايطوا مثل النصر والاهلي تروا مو تمام...
الراااقي
شافاك الله وعافاك ابا فهد ،،
جناح النورس
اكبر شياطين مجرمين واخبث ارهابيين على وجه الارض لا وفقهم الله ما فعلوه في سوريا جرائم ضد الانسانية يندى لها الجبين.. لعنهم الله

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