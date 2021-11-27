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الأخضر يغادر غداً إلى الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العرب

منذ 16 ساعة
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الأخضر يغادر غداً إلى الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العرب

ماجد محمد (صدى):
تغادر بعثة المنتخب الوطني صباح غدٍ الأحد عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى "الدوحة" عاصمة دولة قطر، استعدادًا للمشاركة في كأس العرب فيفا قطر 2021 .

وسيجري الأخضر مساء غدٍ الأحد حصة تدريبية على "ملعب نادي الخريطيات الرياضي" عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتقرر أن تكون الحصة التدريبية مفتوحة أمام وسائل الاعلام في أول ربع ساعة.

كان المدير الفني للمنتخب الوطني "إيرڤي رينارد" كلف مساعده "لورينت بونادي" ليكون مديرًا فنيًا للأخضر أثناء مشاركته في كأس العرب فيفا قطر 2021، فيما سيكون "رينارد" مشرفًا عامًا على المنتخب الوطني.

وضمت قائمة الأخضر ( 23 ) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي : زيد البواردي، محمد اليامي، نواف العقيدي، سعود عبدالحميد، مهند الشنقيطي، متعب الحربي، خليفة الدوسري، وليد الأحمد، نواف بوشل، سليمان هزازي، نايف الماس، بدر منشي، مشعل الصبياني، حامد الغامدي، علي مجرشي، إبراهيم محنشي، محمد القحطاني، أيمن يحيى، تركي العمار، عبدالله رديف، هيثم عسيري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان

الدوحة
الأخضر
بطولة كأس العرب

التعليقات

الراقي
الراقي عدد التعليقات : 1
منذ 35 دقيقة
انا اتوقع المنتخب يأكل هزايم بالاربعة والخمسة وتصير خسائربجلاجل الله يستر ويتشمتوا فينا كل المنتخبات العربية...

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أحدث التعليقات

علي الغامدي ورد وشوك الهلال
عادي عادي حيلهم بينهم الله يقويكم ويزيدكم ثرثره اذا نطق ابو خرقة فاسمعوا له لاجديد اعلامي هذا الفريق بطل اسيا بالضجيج وانا ارشح الصرامي...
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
ثراث التخلف موجود من كابر لكابر منذ تأسييس هذا النادي ثقافة البربره والضجيج من لاعبين واعلام ام زكي وابو خرقه لللاعبين الذين ورثوهم الهياط...
الله يكن باللعون والله اكبر المصائب
مع احترامي له لو قسم بالعدل للجميع وطبعا هذا يشكر علية ماكان احد تجرا واشتكي واللع اعلم وبيري ذمتي من قول الحق
الراقي
انا اتوقع المنتخب يأكل هزايم بالاربعة والخمسة وتصير خسائربجلاجل الله يستر ويتشمتوا فينا كل المنتخبات العربية...
بلسم الروح
ان لله وان اليه راجعون .

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