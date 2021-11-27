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صحيفة إسبانية: الهلال القوي هو الأكثر نجاحا في دوري أبطال آسيا

منذ ساعتين
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صحيفة إسبانية: الهلال القوي هو الأكثر نجاحا في دوري أبطال آسيا

وكالات (صدى):
سلطت صحيفة إسبانية، الضوء على تتويج الهلال بدوري أبطال آسيا، قائلة إن الهلال القوي هو الفريق الأكثر نجاحاً في دوري أبطال آسيا بأربعة ألقاب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ليوناردو جارديم أول برتغالي يحقق دوري أبطال آسيا وهو اللقب الثالث في مسيرته التدريبية.

وأبانت المدرب البرتغالي جارديم وصل إلى الهلال الصيف الماضي ولم يُهزم في جميع المسابقات.

وكان الهلال فاز على نظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، بثنائية نظيفة وتوج بدوري أبطال آسيا، في المباراة التي جمعت بينهما، على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض.

 

الهلال
دوري أبطال آسيا
مسيرة
مسابقات
ليوناردو جارديم

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4078
منذ 49 دقيقة
ما يمدح السوق الا من ربح فيه

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أحدث التعليقات

فهد بن فايز الشهري
ألف سلامه وما تشوف شر وقدامك العافية يإذن الله
ابوبدر
الله لا يبلانا. دسيس قبسه. 😒
ابوبدر
ما يمدح السوق الا من ربح فيه
بلبل البحر
كلام سليم
بلبل البحر
الله يتوب عليه

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