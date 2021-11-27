بالفيديو.. جماهير ‎الاتحاد بعد الإنتصار على ‎الطائي: "هاتو الهلالي"

ماجد محمد (صدى):
احتفلت جماهير الاتحاد بفوز الفريق على الجاري بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وردد جماهير نادي الاتحاد التي تجمعت للاحتفال بفوز فريقهم على الطائي قائلين "هاتو الهلالي", إشارة إلى رغبتهم في ملاقاة كبير آسيا .
يذكر أن الاتحاد رفع رصيده إلى 26 نقطة، لينتزع صدارة دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد الطائي عند 10 نقاط، في المركز السادس عشر والأخير.