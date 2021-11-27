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بالفيديو.. جماهير ‎الاتحاد بعد الإنتصار على ‎الطائي: "هاتو الهلالي"

منذ ساعة
1723
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بالفيديو.. جماهير ‎الاتحاد بعد الإنتصار على ‎الطائي: "هاتو الهلالي"

ماجد محمد (صدى):
احتفلت جماهير الاتحاد بفوز الفريق على الجاري بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وردد جماهير نادي الاتحاد التي تجمعت للاحتفال بفوز فريقهم على الطائي قائلين "هاتو الهلالي", إشارة إلى رغبتهم في ملاقاة كبير آسيا .

يذكر أن الاتحاد رفع رصيده إلى 26 نقطة، لينتزع صدارة دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد الطائي عند 10 نقاط، في المركز السادس عشر والأخير.

الهلال
الاتحاد
الطائي

التعليقات

ALGHAMDI
ALGHAMDI عدد التعليقات : 78
منذ ساعة
اخاف نجي مانلاقي احد (نشوف)
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3155
منذ 15 دقيقة
بيجيكم بس لا تهربون

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله يعينك
بلبل البحر
هدف جميل
الواثق
الله يخلف عليك ي الفراج العالمي متعبك انت وغيرك
الواثق
الله يخلف عليك ي الفراج العالمي متعبك انت وغيرك
ع. س. ع
بيجيكم بس لا تهربون

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