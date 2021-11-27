بالفيديو.. الاتحاد يتخطى الطائي بهدف ويستعيد الصدارة

نواف السالم (صدى):
فاز الاتحاد، على نظيره الطائي بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل الهدف الأول والوحيد للاتحاد اللاعب رومارينهو في الدقيقة 27 من عمر المباراة.
وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 26 نقطة، لينتزع صدارة دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد الطائي عند 10 نقاط، في المركز السادس عشر والأخير.
ومن المقرر أن الاتحاد يلاقي الاتفاق الأحد 26 ديسمبر، بينما الطائي يواجه الفيصلي في اليوم ذاته.