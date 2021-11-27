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مشهوره معصبه من متابعه بسبب لهجتها
منذ 6 ساعات
2254
1
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التعليقات
بلبل البحر
عدد التعليقات : 2045
منذ ساعة
كلام سليم
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أحدث التعليقات
فهد بن فايز الشهري
ألف سلامه وما تشوف شر وقدامك العافية يإذن الله
ابوبدر
الله لا يبلانا. دسيس قبسه. 😒
ابوبدر
ما يمدح السوق الا من ربح فيه
بلبل البحر
كلام سليم
بلبل البحر
الله يتوب عليه
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