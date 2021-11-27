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العدل: إحالة محامين للجنة التأديب لمخالفة نظام المحاماة وقواعد السلوك المهني

منذ 8 ساعات
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العدل: إحالة محامين للجنة التأديب لمخالفة نظام المحاماة وقواعد السلوك المهني

الرياض (صدى):
اتخذت وزارة العدل الإجراءات النظامية، لإحالة محامين إلى لجنة تأديب المحامين، للنظر في المخالفات المرصودة ضدهم، والمتعلقة بمخالفة نظام المحاماة، وقواعد السلوك المهني.

وقالت الوزارة، إنه وبالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين، رُصدت مجموعة من المخالفات المهنية التي توجب الإحالة للجنة تأديب المحامين، لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، ومن ذلك إبداء تصريحات تنطوي على معلومات غير صحيحة، وتضليل للرأي العام، إضافة إلى مخالفات تتصل بعدم حماية المحامي لأسرار العملاء المؤتمن عليها.

وأضافت الوزارة أنه يعاقب كل محام يخالف أحكام نظام المحاماة أو لائحته التنفيذية أو قواعد السلوك المهني للمحامي أو يخل بواجباته المهنية أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة، بإحدى العقوبات الآتية : الإنذار، أو اللوم، أو الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.

وشددت على أنه في نطاق اختصاصها واختصاص الهيئة السعودية للمحامين؛ تتابعان بشكل مستمر ودقيق حسن سير مهنة المحاماة والتزام المحامين المرخصين بالأنظمة والقواعد المنظمة لأعمالهم، مؤكدة على أهمية هذه المهنة، والدور الكبير الذي يؤديه المحامي كأحد أفراد المنظومة العدلية.

كما أكدت أن ظهور بعض الممارسات المخالفة لا يعني عدم تقيد أفراد المهنة بالأنظمة ذات الصلة، ويؤكد ذلك ما وصلت إليه مهنة المحاماة في المملكة من تطور وتقدم، وإنما هي حالات فردية سيتم اتخاذ اللازم نظاماً حيالها.

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55477
منذ 56 دقيقة
طيب
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18853
منذ 56 دقيقة
جلَّ من لا يخطيء

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أحدث التعليقات

ابو سلطان
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل هذه الام شكلها نرجسيه سوكوباتيه
فهد
يغارون من لاعبينا
ابو عمار
هههههههههههههههههههههه ما عليك منها فهمت كلامك والا ما فهمته
ابو عمار
ههههههههههههههههههه مبروك مقدما
د محمد ماجد بخش
يا كاظمي .. يا كاظمي أعدم الرقاب التي تطاولت على سلطة القانون مهما كانت مقربة لطهران فهذا هو الحل .. الإعدام فورا

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