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مستشار الكاظمي : لدينا أدلة وصور وفيديوهات ستكشف عن محاولة الاغتيال

منذ 52 دقيقة
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مستشار الكاظمي : لدينا أدلة وصور وفيديوهات ستكشف عن محاولة الاغتيال

بغداد (صدى):
أوضح مشرق عباس المستشار السياسي لرئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي ، أن القوى الأمنية لديها أدلة دامغة حول مسألة محاولة اغتيال رئيس الحكومة ، لافتا إلى أنها ستكشف عنها قريبا بما في ذلك صور ومقاطع مصورة.

وأشار من خلال تغريدة على حسابه على تويتر أنه سيتم الكشف عن بعض الحقائق والأفلام والصور والأدلة الأيام القادمة بخصوص عملية الاستهداف الغادرة التي نفذها الإرهابيون ضد رئيس وزراء جمهورية العراق مصطفى الكاظمي".

الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية أعلنت سابقا أن 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه منزل رئيس الحكومة في المنطقة الخضراء ، واستطاعت القوات الأمنية من إسقاط اثنتين منها، فيما استهدفت الثالثة بيته، موقعة أضراراً مادية.

 

العراق
رئيس الوزراء
الكاظمي
مستشار الكاظمي
أدلة وفيديوهات

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 646
منذ 17 دقيقة
طيب كونوا شجعان واعلنوا واكشفوا الجناة على الملأ

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أحدث التعليقات

عبدالله
خالد الرد لبندر القصيم الذي ينتقد فيه الناس ويقول انهم يروحون الترفيه مع السائق
عبدالله
طيب كونوا شجعان واعلنوا واكشفوا الجناة على الملأ
ع. س . ع
كل تررررررراب والحميري
بلسم الروح
الحمدلله على السلامه
صح
سعود يشووف ناديه افضل نادي فالعالم وش محرق رزكم يالطواقي

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