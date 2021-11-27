مستشار الكاظمي : لدينا أدلة وصور وفيديوهات ستكشف عن محاولة الاغتيال

بغداد (صدى):
أوضح مشرق عباس المستشار السياسي لرئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي ، أن القوى الأمنية لديها أدلة دامغة حول مسألة محاولة اغتيال رئيس الحكومة ، لافتا إلى أنها ستكشف عنها قريبا بما في ذلك صور ومقاطع مصورة.
وأشار من خلال تغريدة على حسابه على تويتر أنه سيتم الكشف عن بعض الحقائق والأفلام والصور والأدلة الأيام القادمة بخصوص عملية الاستهداف الغادرة التي نفذها الإرهابيون ضد رئيس وزراء جمهورية العراق مصطفى الكاظمي".
الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية أعلنت سابقا أن 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه منزل رئيس الحكومة في المنطقة الخضراء ، واستطاعت القوات الأمنية من إسقاط اثنتين منها، فيما استهدفت الثالثة بيته، موقعة أضراراً مادية.