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طبيب يوضح اشاعات عن الطماطم

منذ 3 ساعات
1134
1

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 646
منذ ساعة
جزاك الله خير يا دكتور

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أحدث التعليقات

عبدالله
خالد الرد لبندر القصيم الذي ينتقد فيه الناس ويقول انهم يروحون الترفيه مع السائق
عبدالله
طيب كونوا شجعان واعلنوا واكشفوا الجناة على الملأ
ع. س . ع
كل تررررررراب والحميري
بلسم الروح
الحمدلله على السلامه
صح
سعود يشووف ناديه افضل نادي فالعالم وش محرق رزكم يالطواقي

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