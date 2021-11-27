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طبيب يوضح اشاعات عن الطماطم
منذ 3 ساعات
1134
1
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التعليقات
عبدالله
عدد التعليقات : 646
منذ ساعة
جزاك الله خير يا دكتور
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عبدالله
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عبدالله
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