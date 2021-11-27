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خياله البنت
منذ 15 ساعة
1714
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 55494
منذ 51 دقيقة
فعلا البنت خياله لها مستقبل
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أحدث التعليقات
بلسم الروح
حسبي الله ونعم الوكيل
ابو عمار
ههههههههههههههههههه
ابو عمار
المفروض يكون هناك شرط على المقاول والشركات التي تبني البيوت ان يضمنون البيت لمده 25 سنه
ملكي وافتخرررر
اشغلونا الطواقي بأسيا اللي فحطوا فيها ٢٠ سنه وليت جابوها بغير دعم المليار ونصف المليار من اللي باقي موفرينه واللي قاعدين يعلقون من الطواقي...
الحزين
الحمدالله على السلامة
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