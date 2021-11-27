بالفيديو.. أول شابة تؤسس فريق لكرة القدم النسائي بالتعاون مع الاتحاد السعودي

نواف السالم (صدى):
أسست شابة سعودية نادي رياضي لنشر الثقافة الرياضية و ممارسة الألعاب الرياضية بمختلف أنواعها، من بينها ألعاب الفنون القتالية و كرة القدم.
وأشارت إلى أنهم يجهزون لأول فريق لكرة القدم النسائي في الشمال وذلك بالتعاون مع الإتحاد السعودي لكرة القدم.
وقالت خلود المجلاد:" عمدت إلى فتح مشروع رياضي حتى أغير المفاهيم الرياضية لدى الكثير من النساء لأن الرياضة ليست للتخسيس فقط وإنما لها فوائد آخرى لا حصر لها.
وتابعت، يمارس في النادي رياضات مختلفة وليست مقتصرة على نظام التخسيس فحسب فهناك تركيز على رياضة البوكسينج والفنون القتالية والسباحة فضلا عن رياضات كرة القدم.