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الاتحاد الآسيوي يُهنئ "الهلال" باللقب ويصف استضافة مباراة النهائي بالرائعة

منذ ساعتين
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الاتحاد الآسيوي يُهنئ "الهلال" باللقب ويصف استضافة مباراة النهائي بالرائعة

ماجد محمد (صدى):
قدم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، التهنئة نادي الهلال بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

وأثنى رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال كلمته بالجميعة العمومية 31 التي عُقدت اليوم السبت عبر الفيديو، على الاتحاد السعودي لكرة القدم لما وصفه بالاستضافة الرائعة لمباراة النهائي.

وأعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة عن تفاؤله بقدرة كرة القدم الآسيوية، على مواصلة البناء على الإيقاع القوي للتعافي، الذي تحقق خلال عام 2021، لتحقيق عام تاريخي في 2022، عندما تتحول أنظار العالم إلى قارة آسيا.

الهلال
دوري أبطال آسيا
الاتحاد الآسيوي

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4076
منذ 33 دقيقة
تم القبض😉 والقبض انواع 😂

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أحدث التعليقات

عبدالله
خالد الرد لبندر القصيم الذي ينتقد فيه الناس ويقول انهم يروحون الترفيه مع السائق
عبدالله
طيب كونوا شجعان واعلنوا واكشفوا الجناة على الملأ
ع. س . ع
كل تررررررراب والحميري
بلسم الروح
الحمدلله على السلامه
صح
سعود يشووف ناديه افضل نادي فالعالم وش محرق رزكم يالطواقي

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