الاتحاد الآسيوي يُهنئ "الهلال" باللقب ويصف استضافة مباراة النهائي بالرائعة

ماجد محمد (صدى):
قدم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، التهنئة نادي الهلال بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا.
وأثنى رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال كلمته بالجميعة العمومية 31 التي عُقدت اليوم السبت عبر الفيديو، على الاتحاد السعودي لكرة القدم لما وصفه بالاستضافة الرائعة لمباراة النهائي.
وأعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة عن تفاؤله بقدرة كرة القدم الآسيوية، على مواصلة البناء على الإيقاع القوي للتعافي، الذي تحقق خلال عام 2021، لتحقيق عام تاريخي في 2022، عندما تتحول أنظار العالم إلى قارة آسيا.