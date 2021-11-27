بالفيديو.. مواطنة تقع بفخ الغش في بناء المنازل

الرياض (صدى):
تضررت أسرة "ندى" من غش بعض الشركات في بناء المنازل حيث تهدف منزلهم بعدما سكنوه بأشهر قليلة وهو الأمر الذي دفعهم في استئجار منزل آخر بعدما عجزوا عن الوصول لحل مع الأجهزة المعنية.
وقالت صاحبة المنزل ندى الأصيل: "روحنا للأماكن المعنية بالنسبة وما شفنا مستجدات احنا الآن عايشين بإيجار وما شفنا شئ من الأمور المطلوبة من الجهات لأنهم يرفضون الطلب"، بحسب "الإخبارية".
وتابعت: "المهندس اللي شاف البيت قال البيت آيل للسكوت ومستحيل نسكن فيه إلا لو انهدم وانبنى من جديد لأن طاح جزء كبير منه وصاحب البيت قال أنه يصلح البيت كتعويض لكن ما عنده تعويض تاني وكيف يصلح والبيت ما يعاش فيه".
ومن جانبه، أوضح المهندس عبدالرحمن الموسى المدير التنفيذي لشركة استشارات هندسية، أن السبب في انهيار منزل عائلة "ندى" قد يكون يعود لعدم فحص التربة أثناء التنفيذ أو التصميم غير منفذ أو المقاول أو الإشراف.
وتابع: "تحدث حالات الغش في البناء كثيرًا ولكن في الوقت الحالي قلت كثيرًا مع توفر كود البناء السعودي ستختفي بنسبة كبيرة هذه الحالات