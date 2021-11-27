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تفاصيل مثيرة بشأن انتحار عريس بعد ساعات من زفافه 

منذ 4 ساعات
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تفاصيل مثيرة بشأن انتحار عريس بعد ساعات من زفافه 

القاهرة (صدى):
روت عروس مصرية، تفاصيل انتحار زوجها بعد ساعات من حفل الزفاف، قائلة إنه بعد دخولهما الشقة جلست على السرير في غرفة النوم.

وأشارت العروس، إلى أن زوجها قال لها إنه سيذهب للحمام وبعد فترة سمعت صوت مش طبيعي، لافتة إلى أنها عندما فتحت باب الحمام وجدته غارقا في دمائه.

وأوضحت العروس أنها لم تعرف سبب إقدام عريسها على الانتحار خاصة أنه لم يدر بينهما أي حوار بعد دخول شقة الزوجية.

وتابعت أنها ظلت ترتدي فستان الزفاف ولم تلاحظ شيئًا من مظاهر الاكتئاب عليه، مبينة أنه كان طبيعيًا وقت الزفة حتى دخولهما شقة الزوجية

حفل زفاف
زوجها
إنتحار

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83802
منذ 43 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
منك العلف ومنها 😷😷😷 قطعتم وقطعت اخباركم
الريان
طيب الكفيف لو سمع شي واعجبه اكيد بصيب بالعين لان العين تخرج من النفس والعلم عند الله
عندما يغيب المساء
وهن ليش يرحن هناك ما عندهم حمامات في البيوت خبنه جميع
عندما يغيب المساء
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
عندما يغيب المساء
الحمد لله والشكر

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