تفاصيل مثيرة بشأن انتحار عريس بعد ساعات من زفافه 

القاهرة (صدى):
روت عروس مصرية، تفاصيل انتحار زوجها بعد ساعات من حفل الزفاف، قائلة إنه بعد دخولهما الشقة جلست على السرير في غرفة النوم.
وأشارت العروس، إلى أن زوجها قال لها إنه سيذهب للحمام وبعد فترة سمعت صوت مش طبيعي، لافتة إلى أنها عندما فتحت باب الحمام وجدته غارقا في دمائه.
وأوضحت العروس أنها لم تعرف سبب إقدام عريسها على الانتحار خاصة أنه لم يدر بينهما أي حوار بعد دخول شقة الزوجية.
وتابعت أنها ظلت ترتدي فستان الزفاف ولم تلاحظ شيئًا من مظاهر الاكتئاب عليه، مبينة أنه كان طبيعيًا وقت الزفة حتى دخولهما شقة الزوجية